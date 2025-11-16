Hindustan Hindi News
Fortuner car collides with tractor trolley on Gwalior-Jhansi highway 5 killed
MP : ग्वालियर-झांसी हाईवे पर रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी फॉर्च्यूनर कार; 5 लोगों की मौत

संक्षेप: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ग्वालियर-झांसी हाईवे पर आज सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

Sun, 16 Nov 2025 08:48 AMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ग्वालियर-झांसी हाईवे पर आज सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। एक्सीडेंट की खबर मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस टीम मृतकों की पहचान करने में जुटी हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार, आज सुबह करीब 6.30 बजे एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार नंबर MP 07 CG 9006 झांसी की ओर से आ रही थी। कार जैसे ही मालवा कॉलेज के सामने गुजरी, तभी मोड़ से रेत से भरा ट्रैक्टर निकला। इस दौरान रफ्तार तेज होने के चलते फॉर्च्यूनर का ड्राइवर गाड़ी को संभाल नहीं पाया और कार ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई। हादसा इतना भीषण था कि फॉर्च्यूनर का आधा हिस्सा ट्रॉली के नीचे घुस गया।

इस भीषण सड़क हादसे में फॉर्च्यूनर कार में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का मंजर इतना दर्दनाक था कि देखने वाले भी सिहर उठे। कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई और मृतकों के शव ट्रैक्टर ट्रॉली और कार के बीच फंसे गए थे। सूचना पर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद कटर से गाड़ी काटकर शवों को बाहर निकाला। इसके बाद सभी शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

रिपोर्ट : अमित कुमार

Madhya Pradesh News Road Accident Road Accident News
