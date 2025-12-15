राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी संत डॉ रामविलास दास नहीं रहे, मल्टी ऑर्गन फेल होने से हुआ निधन

संक्षेप: राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी संत और पूर्व सांसद डॉ. रामविलास दास वेदांती का सोमवार सुबह रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में निधन हो गया। वे 75 साल के थे और उनकी मौत की वजह मल्टी ऑर्गन फेल होना बताया गया है।

राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी संत और पूर्व सांसद डॉ. रामविलास दास वेदांती का सोमवार सुबह रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में निधन हो गया। वे 75 साल के थे, रविवार को स्वास्थ्य खराब होने के चलते उन्हें रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां से एयरलिफ्ट कर भोपाल शिफ्ट करना था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते उन्हें शिफ्ट नहीं किया जा सका और उनका देहांत हो गया। वो राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार थे और इस आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने प्रमुखता से आवाज उठाई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मल्टी ऑर्गन फेल होने के कारण पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती महाराज का निधन हुआ है। उपचार के दौरान सूबे के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भी डॉ वेदांती का हाल जानने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचे थे। वेदांती महराज को एयर लिफ्ट कराकर एम्स भोपाल भेजने की दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन मौसम खराब होने के चलते उन्हें शिफ्ट नहीं किया जा सका। इसी दौरान सोमवार की सुबह डॉक्टर वेदांती को कार्डियक अरेस्ट आया, इसके बाद विशेषज्ञों के दल ने तात्कालिक उपचार देते हुए डॉक्टर वेदांती के जीवन को स्थिर बनाए रखा। इससे पहले की उनकी हालत में कुछ सुधार हो पाता उनका ऑर्गन फेल हो गया और उनका निधन हो गया।

डॉ. वेदांती महराज राम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रणी चेहरों में गिने जाते थे और उन्होंने इस आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। अयोध्या से सांसद रहते हुए उन्होंने संसद से लेकर सड़कों तक राम मंदिर निर्माण की आवाज को मजबूती से उठाया। इन्होंने वर्षों तक वैचारिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर संघर्ष किया। वे न सिर्फ आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में रहे, बल्कि संसद से लेकर संत समाज तक राम मंदिर के पक्ष में मुखर आवाज़ बने।