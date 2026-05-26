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सास गिरिबाला सिंह ने विदाई पर मांगे थे 2 लाख रुपये, ट्विशा केस में CBI की FIR

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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सीबीआई ने ट्विशा शर्मा की रहस्यमयी मौत के संबंध में दहेज हत्या का FIR दर्ज की है। एफआईआर में गिरिबाला सिंह पर बेटे समर्थ सिंह की शादी में 'विदाई' के समय ट्विशा के परिवार से 2 लाख रुपये मांगने का आरोप है।  

सास गिरिबाला सिंह ने विदाई पर मांगे थे 2 लाख रुपये, ट्विशा केस में CBI की FIR

मध्य प्रदेश के भोपाल में ट्विशा शर्मा की रहस्यमयी मौत मामले की जांच अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई ने सोमवार को ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। सीबीआई इस मामले में दहेज हत्या, उत्पीड़न, साज़िश और अन्य संभावित अपराधों की जांच कर रही है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई की इस एफआईआर में गिरिबाला सिंह पर दिसंबर में अपने बेटे समर्थ सिंह की शादी के वक्त 'विदाई' के समय ट्विशा शर्मा के परिवार से 2 लाख रुपये मांगने का भी आरोप है। सीबीआई ने इस संबंध में बीएनएस की धारा 80(2), 85 और 3(5) के साथ-साथ दहेज एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया है और जांच भी शुरू कर दी है।

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12 मई को हुई थी ट्विशा की रहस्यमयी मौत

नोएडा की रहने वाली 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा का शव शादी के महज 5 महीने बाद 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में उनके ससुराल में फंदे से लटका हुआ मिला था। ट्विशा की सास जहां पूर्व जिला जज हैं, वहीं उसके पति पेशे से वकील हैं। ट्विशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। वहीं ससुराल वालों ने दावा किया कि उसे ड्रग्स की लत थी।

ट्विशा को शादी के बाद से ही प्रताड़ित करने का आरोप

ट्विशा शर्मा और समर्थ सिंह की शादी बीते साल 9 दिसंबर 2025 को हुई थी। ट्विशा के मायकेवालों ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह पर शादी के बाद से ही बेटी को दहेज को लेकर परेशान करने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है ट्विशा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। एफआईआर के अनुसार, गिरिबाला सिंह ने विदाई के समय ट्विशा के परिवार से 2 लाख रुपये मांगे थे, जो उन्होंने उनकी जिद पर दे दिए थे।

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SC ने दिए निष्पक्ष जांच के आदेश

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सोमवार को इस स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह सुनिश्चित करेगी कि इस मामले की जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र और पूर्वाग्रह रहित हो। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से भी ट्विशा शर्मा की मौत की रिपोर्टिंग में संयम बरतने की अपील की है। भोपाल पुलिस ने भी इस मामले में बीएनएस की विभिन्न धाराओं तथा दहेज एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में ट्विश के पति समर्थ सिंह और उनकी सास एवं पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह को नामजद किया गया है।

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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