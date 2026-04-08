MP में रेत माफियाओं ने वनकर्मी को कुचला, मौके पर ही मौत; तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात
मध्य प्रदेश में एक बार फिर रेत माफिया का आतंक देखने को मिला है। चंबल के रेत माफिया ने कार्रवाई करने गई वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। बदमाशों ने एक वन रक्षक को ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचल दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद तनाव का माहौल है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर रेत माफिया का आतंक देखने को मिला है। चंबल के रेत माफिया ने कार्रवाई करने गई वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। बदमाशों ने एक वन रक्षक को ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचल दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद तनाव का माहौल है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चंबल के अवैध में रेत माफिया ने अवैध परिवहन पर कार्रवाई करने गई वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। बदमाशों ने वन रक्षक हरकेश गुर्जर को ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचल दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात दिमनी थाना इलाके में रानपुर गांव चौराहे के पास बुधवार सुबह की है। इस घटना के बाद तनाव का माहौल है। घटनास्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
पुलिस ने बताया कि अवैध रेत परिवहन की सूचना पर वन विभाग की 6 सदस्यीय टीम कार्रवाई करने पहुंची थी। इसी दौरान ड्राइवर विनोद कोरी ने रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर भागने की कोशिश की। वन रक्षक हरकेश गुर्जर रोकने के लिए आगे बढ़े तो विनोद ने उनको कुचल दिया। फिर ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर भाग निकला। पास ही बने पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में आरोपी विनोद कोरी की तस्वीरें कैद हुई हैं।
घटना की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़, एसपी समीर सौरभ और डीएफओ हरिश्चंद्र बघेल मौके पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों से बात की। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। शव का मुरैना जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
पुलिस के अनुसार पास के एक पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में घटना कैद हो गई है, जिसके आधार पर आरोपी की पहचान कर ली गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। मृतक वन रक्षक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मुरैना भेज दिया गया है। घटनास्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
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