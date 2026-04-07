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झोपड़ी में चल रहा था ‘भ्रूण लिंग परीक्षण’, राहगीर ने किया भांडाफोड़; तीसरी बार आरोपी फरार

Apr 07, 2026 12:07 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, मुरैना
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मध्य प्रदेश के मुरैना बागचीनी क्षेत्र से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बागचीनी क्षेत्र के हंडवासी में एक झोपड़ी के अंदर चल रहे अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण के गोरखधंधे का पर्दाफाश एक जागरूक राहगीर युवक ने कर दिया।

झोपड़ी में चल रहा था ‘भ्रूण लिंग परीक्षण’, राहगीर ने किया भांडाफोड़; तीसरी बार आरोपी फरार

मध्य प्रदेश के मुरैना बागचीनी क्षेत्र से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बागचीनी क्षेत्र के हंडवासी में एक झोपड़ी के अंदर चल रहे अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण के गोरखधंधे का पर्दाफाश एक जागरूक राहगीर युवक ने कर दिया। युवक की सतर्कता और हिम्मत से इस संगठित गिरोह की पोल खुल गई, हालांकि मुख्य आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे।जानकारी के मुताबिक, सांटा निवासी विकास शर्मा हंडवासी और नहर के बीच से गुजर रहा था। तभी उसने एक झोपड़ी से संदिग्ध तरीके से बाहर आती महिलाओं को देखा।

छप्पर फाड़कर आरोपी हुआ फरार

शक होने पर विकास अंदर पहुंचा और चुपचाप वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। आरोपी संजय पचौरी महिलाओं का भ्रूण लिंग परीक्षण कर रहा था, जबकि उसका साथी छोटू उर्फ विक्रम चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था। विकास ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए झोपड़ी की कुंडी बाहर से बंद कर दी और अपने दोस्त को फोन किया, लेकिन इसी बीच आरोपी संजय और विक्रम छप्पर फाड़कर मौके से फरार हो गए।

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महिलाओं को लेकर भाग निकला ड्राइवर

इधर, ड्राइवर राकेश प्रजापति महिलाओं को वैन में बैठाकर तेजी से मुरैना की ओर भाग निकला। लेकिन विकास और उसके साथी ने हिम्मत नहीं हारी और पीछा करते हुए मुंगावली पेट्रोल पंप पर वैन को पकड़ लिया। वहां से महिलाओं को उतारकर ड्राइवर को पकड़ते हुए थाने पहुंचाया गया। मामले की जानकारी पीसीपीएनडीटी कमेटी को मिली, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

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पहले भी 2 बार पकड़ा गया परीक्षण

मुख्य आरोपी संजय पचौरी पहले भी दो बार भ्रूण लिंग परीक्षण के मामलों में पकड़ा जा चुका है। वह सीएम राइज स्कूल बिलगांव में चपरासी था, जिसे 2024 में सस्पेंड कर दिया गया था।इसके बावजूद वह लगातार इस गैरकानूनी धंधे में सक्रिय रहा। तीन-तीन बार पकड़े जाने के बाद भी आरोपी खुलेआम कैसे चला रहा था, यह काला कारोबार? प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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