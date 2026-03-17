रीवा से रायपुर के लिए भी विमान सेवा शुरू, क्या है 72 सीटर प्लेन का किराया और टाइमिंग
मध्य प्रदेश के रीवा वासियों को मंगलवार को एक और नई सौगात मिली है। रीवा हवाई सेवा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। अब रीवा से रायपुर के लिए भी तीसरी 72 सीटर विमान सेवा शुरू हो गई है। यह हवाई सेवा, विंध्य क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा होगी। इसका संचालन एलायंस एयर द्वारा किया जाएगा।
मध्य प्रदेश के रीवा वासियों को मंगलवार को एक और नई सौगात मिली है। रीवा हवाई सेवा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। अब रीवा से रायपुर के लिए भी तीसरी 72 सीटर विमान सेवा शुरू हो गई है। रीवा एयरपोर्ट पर विधिवत कार्यक्रम आयोजित कर प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के हाथों इसकी शुरुआत की गई। रायपुर के लिए शुरू हुई यह हवाई सेवा, विंध्य क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा होगी। इसका संचालन एलायंस एयर द्वारा किया जाएगा।
रीवा एयरपोर्ट से पांच माह के भीतर यह तीसरी 72 सीटर विमान सेवा है। इससे पहले दिल्ली और इंदौर के लिए उड़ान शुरू हुई थी। इस हवाई यात्रा के शुरू होने को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। लोगों को इससे काफी फायदा होगा। रायपुर (छत्तीसगढ़) के लिए उड़ान सप्ताह में चार दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को संचालित होगी।
विमान दोपहर लगभग 3:15 बजे रीवा से उड़ान भरकर शाम 4:35 बजे रायपुर पहुंचेगा। इसके बाद वही विमान शाम 5 बजे रायपुर से रवाना होकर करीब 6:15 बजे रीवा पहुंचेगा। बताया जा रहा है कि वर्तमान में दिल्ली रूट पर चल रहे विमान का ही उपयोग रायपुर सेवा के लिए किया जाएगा, जिसके चलते दिल्ली उड़ान के समय में कुछ बदलाव संभव है।
रीवा से रायपुर का किराया लगभग 3600 रुपए निर्धारित किया गया है। रीवा एयरपोर्ट से रायपुर के लिए शुरु हुई पहली विमान सेवा में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने यात्रा की। आने वाले एक महीने के अंदर कोलकाता के लिए भी नई उड़ान शुरु करने की तैयारी चल रही है। उड़ान सेवा को लेकर विंध्य क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह है।
इस मौके पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने जो उड़ान योजना चलाई ये उसी का परिणाम है। विंध्य को एक नई उड़ान मिली है, विंध्य का चौतरफा विकाश हो रहा है, हमने जो सपना देखा था वो अब पूरा हो रहा है।
रिपोर्टः सादाब सिद्दीकी
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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