MP में मुर्गा और मछली के विवाद में पांच पुलिसकर्मी लाइन अटैच, थाने में मारपीट के बीच जमकर हंगामा

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक शिकायतकर्ता के पक्ष मे गोला का मंदिर थाने पहुंचे एक एडवोकेट क़ो पुलिस द्वारा थाने मे पीटने की घटना फैलते ही बड़ी संख्या मे एडवोकेट और उनके समर्थक थाने पहुंच गए और देर रात तक वहां जबरदस्त हंगामा हुआ।

Dec 29, 2025 11:42 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक शिकायतकर्ता के पक्ष मे गोला का मंदिर थाने पहुंचे एक एडवोकेट क़ो पुलिस द्वारा थाने मे पीटने की घटना फैलते ही बड़ी संख्या मे एडवोकेट और उनके समर्थक थाने पहुंच गए और देर रात तक वहां जबरदस्त हंगामा हुआ। पुलिस अफसरों ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद कार्रवाई का भरोसा भी दिया लेकिन नाराज वकील हंगामा करते रहे। बाद मे एसएसपी ने थाना प्रभारी सहित पांच पुलिसकर्मियों को लाईंन अटैच कर दिया। गोला का मंदिर इलाके में स्थित मछली बाजार में मीट खरीदने के विवाद पर दुकानदार और ग्राहक के बीच झगड़ा हो गया था।

झगड़ा एक पहले से खड़े ग्राहक क़ो पहले मुर्गा न देकर बाद के ग्राहक क़ो मछली देने पर हुआ। एक ग्राहक का कहना था वो पहले से खड़ा था और दुकानदार ने दूसरे को पहले सामान दे दिया। दोनों पक्षों के बीच मारपीट के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंच गए। थाने में एक घायल को चोट होने पर मेडिकल के लिए भेजा गया। इसी दौरान दूसरा पक्ष भी एक घायल के साथ थाने पहुंचा और एफआईआर लिखने को कहा।इसी दौरान एक एडवोकेट प्रभात हिनारिया भी अपने पक्षकार के समर्थन में थाने पहुंच गए। इसी दौरान थाने में जब दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आए तो दोनों पक्षों के फिर मारपीट हो गई। इस मारपीट में बीच बचाव में पुलिस कर्मी आए और पुलिस ने भी मारपीट की।

इस मौके पर मौजूद एक पक्ष अपने वकील प्रभात हिनारिया के साथ पुलिस और थाना प्रभारी द्वारा मारपीट का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। वकील से मारपीट की सूचना पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन पाठक सहित अनेक वकील भी मौके पर पहुंच गए। थाने पर हंगामे की सूचना पर एएसपी अनु बेनीवाल भी थाने पहुंच गई। एएसपी ने थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग देखकर दोनों पक्षों पर कार्रवाई करने को कहा, लेकिन थाने में टीआई पर कार्रवाई के लिए हंगामा जारी रहा।वकील टीआई और अन्य पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने पर अड़े रहे।

हालांकि इस मामले पर जब एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल ने एसएसपी को अपनी रिपोर्ट दी तो एसएसपी धर्मवीर सिंह खुद गोला का मंदिर थाने पहुंचे और वकीलों से बात की। वकील पुलिस कर्मचारियों पर एफआईंआर करने की मांग पर अड़े थे। इस पर जांच कराने के आश्वासन के बाद एसएसपी ने थाने के टीआई हरेंद्र शर्मा सहित वहां मौजूद सभी पांच आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से लाईन अटैच करने का आदेश दे दिया। एसएसपी ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
