भिंड-इटावा नेशनल हाईवे पर ट्रक और बाइक में भीषण भिड़ंत, 2 महिला समेत पांच की मौत

मध्यप्रदेश के भिंड-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार की सुबह एक ट्रक ने दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी, जिससे उन पर सवार पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, घटना फूप पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजमार्ग पर टेढ़ी पुलिया के पास हुई है। इस दुर्घटना में मारे गए पांच लोगों में एक लड़की और एक महिला भी शामिल हैं।