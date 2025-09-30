Five killed in accident on Bhind-Etawah National Highway भिंड-इटावा नेशनल हाईवे पर ट्रक और बाइक में भीषण भिड़ंत, 2 महिला समेत पांच की मौत, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Five killed in accident on Bhind-Etawah National Highway

भिंड-इटावा नेशनल हाईवे पर ट्रक और बाइक में भीषण भिड़ंत, 2 महिला समेत पांच की मौत

पुलिस के मुताबिक, घटना फूप पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजमार्ग पर टेढ़ी पुलिया के पास हुई है। इस दुर्घटना में मारे गए पांच लोगों में एक लड़की और एक महिला भी शामिल हैं।

Ratan Gupta भाषा, भिंडTue, 30 Sep 2025 01:58 PM
मध्यप्रदेश के भिंड-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार की सुबह एक ट्रक ने दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी, जिससे उन पर सवार पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, घटना फूप पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजमार्ग पर टेढ़ी पुलिया के पास हुई है। इस दुर्घटना में मारे गए पांच लोगों में एक लड़की और एक महिला भी शामिल हैं।

फूप पुलिस थाने के प्रभारी सत्येन्द्र सिंह राजपूत ने बताया कि टेढ़ी पुलिया के पास ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला और एक लड़की सहित पांच लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस शवों की पहचान करने की कोशिश कर रही है और घटना की जांच कर रही है।

खबर अपडेट हो रही है…

