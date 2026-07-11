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पहले शिवराज, अब मोहन यादव ने नरोत्तम मिश्रा को निपटाया; दतिया सीट पर मचे घमासान के बीच किसने कह दिया ऐसा?

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
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दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा का उम्मीदवार बदले जाने की अटकलों को खारिज करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, 'देखिए, एक बार उम्मीदवार घोषित होने के बाद भाजपा में कभी परंपरा नहीं रही है कि टिकट बदला जाए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार टिकट बदलेगा।'

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा ने पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटते हुए उनकी जगह आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। जिसके बाद पूर्व मंत्री के समर्थक नाराज हो गए और उन्होंने शहर में दुकानें बंद कराते हुए हाईवे जाम कर दिया और विरोध-प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान शुक्रवार देर रात और शनिवार तड़के विभिन्न स्थानों पर पथराव, चक्काजाम और पुलिस के साथ झड़प की घटनाएं सामने आईं। जिसके बाद पुलिस ने शनिवार सुबह बलप्रयोग करते हुए हाईवे को खुलवाया और धारा 163 लागू कर दी। उधर भाजपा में मचे इस घमासान के बाद विपक्षी दल कांग्रेस को मजे लेने का मौका मिल गया है। पार्टी का कहना है कि इस घटना ने पार्टी का असली चाल, चरित्र और चेहरा सामने ला दिया है। इस बारे में एक बयान देते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मिश्रा का टिकट काटे जाने के लिए राज्य के पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, पहले शिवराज सिंह ने और अब मोहन यादव ने पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को निपटा दिया।

यह बात मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए कही। इस वीडियो के साथ शेयर की अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा, 'पहले शिवराज सिंह ने और अब मोहन यादव ने नरोत्तम मिश्रा को निपटाया। आगामी चुनाव में दतिया की जनता भाजपा को निपटाएगी।'

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सिंघार बोले- भाजपा का असली चेहरा सामने आया

आगे उन्होंने कहा, 'दतिया विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी की घोषणा होते ही भाजपा का असली चाल, चरित्र और चेहरा पूरे प्रदेश के सामने आ गया। दूसरे दलों पर गुटबाजी के आरोप लगाने वाली भाजपा की आंतरिक गुटबाजियां आज चौराहे पर आ गई है। दतिया की जनता ने पहले भी अहंकार को हराया था और इस बार भी हिंसा, गुंडाराज और भाजपा की दादागिरी को वोट की ताकत से जवाब देगी। उपचुनाव में भाजपा की हार तय है, क्योंकि जनता विकास चाहती है, दहशत नहीं। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।'

सिंघार बोले- कोई नरोत्तम मिश्रा को नहीं पचा पा रहा

उधर अपने शेयर किए वीडियो में उमंग सिंघार ने कहा, 'BJP बार-बार कांग्रेस पर ये आरोप लगाती है कि पार्टी में गुटबाजी बहुत है, लेकिन आज मैं यह कहना चाहता हूं कि दतिया में जिस तरह से गुटबाजी हुई, सड़कों पर आई, भाजपा के कई नेताओं ने इस्तीफे दिए। तो क्या ये गुटबाजी नहीं है। शिवराज जी नरोत्तम मिश्रा को पचा नहीं पा रहे, मोहन यादव नरोत्तम मिश्रा को नहीं पचा पा रहे, दतिया की जनता नरोत्तम मिश्रा को नहीं पचा पा रही, तो क्या कारण है, ये अलग बात है कि इनके नेता कि वहां के एकल भोजन की अलग कहानी है।'

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'मुझे दतिया की जनता पर पूरा विश्वास है'

आगे उन्होंने कहा, 'दतिया हमने पिछली बार हमने जीता था, राजेंद्र भारती जी ने जीता था। इस बार फिर वहां की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। मुझे विश्वास है कि सत्य की जीत होगी, और जो वहां पर घोटाले चल रहे, जिस प्रकार से वहां अराजकता का माहौल है, फिर एकबार खत्म होगा, मुझे दतिया की जनता पर विश्वास है।'

विजयवर्गीय बोले- टिकट नहीं बदला जाएगा

उधर टिकट को लेकर दतिया में मचे बवाल के बाद उम्मीदवार बदले जाने से जुड़े सवाल पर राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को कहा कि टिकट घोषित होने के बाद उसे बदलने की पार्टी में कोई परंपरा नहीं रही है। इंदौर में संवाददाताओं से बात करते हुए विजयवर्गीय ने कहा,'भाजपा में लोकतंत्र है। पार्टी कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, लेकिन वे इतने अनुशासित हैं कि एक बार उनसे बैठकर बात कर ली जाएगी, तो सब मान जाएंगे और तिवारी भारी मतों से जीतेंगे। मैं अभी से इसकी भविष्यवाणी करता हूं।'

नाराज समर्थकों को हटाने के लिए छोड़ने पड़े थे आंसू गैस के गोले

भाजपा ने शुक्रवार को तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया था जिसके बाद मिश्रा के समर्थकों में नाराजगी फैल गई। उन्होंने करीब 12 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर चक्काजाम किया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में पुलिस अधीक्षक सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया।

दतिया में इस वजह से हो रहे हैं उपचुनाव

दतिया के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के एक मामले में तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई और दतिया सीट पर उपचुनाव आवश्यक हो गया। निर्वाचन आयोग के घोषित कार्यक्रम के अनुसार इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा और मतगणना तीन अगस्त को होगी।

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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