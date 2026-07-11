पहले शिवराज, अब मोहन यादव ने नरोत्तम मिश्रा को निपटाया; दतिया सीट पर मचे घमासान के बीच किसने कह दिया ऐसा?
दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा का उम्मीदवार बदले जाने की अटकलों को खारिज करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, 'देखिए, एक बार उम्मीदवार घोषित होने के बाद भाजपा में कभी परंपरा नहीं रही है कि टिकट बदला जाए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार टिकट बदलेगा।'
मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा ने पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटते हुए उनकी जगह आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। जिसके बाद पूर्व मंत्री के समर्थक नाराज हो गए और उन्होंने शहर में दुकानें बंद कराते हुए हाईवे जाम कर दिया और विरोध-प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान शुक्रवार देर रात और शनिवार तड़के विभिन्न स्थानों पर पथराव, चक्काजाम और पुलिस के साथ झड़प की घटनाएं सामने आईं। जिसके बाद पुलिस ने शनिवार सुबह बलप्रयोग करते हुए हाईवे को खुलवाया और धारा 163 लागू कर दी। उधर भाजपा में मचे इस घमासान के बाद विपक्षी दल कांग्रेस को मजे लेने का मौका मिल गया है। पार्टी का कहना है कि इस घटना ने पार्टी का असली चाल, चरित्र और चेहरा सामने ला दिया है। इस बारे में एक बयान देते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मिश्रा का टिकट काटे जाने के लिए राज्य के पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, पहले शिवराज सिंह ने और अब मोहन यादव ने पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को निपटा दिया।
यह बात मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए कही। इस वीडियो के साथ शेयर की अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा, 'पहले शिवराज सिंह ने और अब मोहन यादव ने नरोत्तम मिश्रा को निपटाया। आगामी चुनाव में दतिया की जनता भाजपा को निपटाएगी।'
सिंघार बोले- भाजपा का असली चेहरा सामने आया
आगे उन्होंने कहा, 'दतिया विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी की घोषणा होते ही भाजपा का असली चाल, चरित्र और चेहरा पूरे प्रदेश के सामने आ गया। दूसरे दलों पर गुटबाजी के आरोप लगाने वाली भाजपा की आंतरिक गुटबाजियां आज चौराहे पर आ गई है। दतिया की जनता ने पहले भी अहंकार को हराया था और इस बार भी हिंसा, गुंडाराज और भाजपा की दादागिरी को वोट की ताकत से जवाब देगी। उपचुनाव में भाजपा की हार तय है, क्योंकि जनता विकास चाहती है, दहशत नहीं। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।'
सिंघार बोले- कोई नरोत्तम मिश्रा को नहीं पचा पा रहा
उधर अपने शेयर किए वीडियो में उमंग सिंघार ने कहा, 'BJP बार-बार कांग्रेस पर ये आरोप लगाती है कि पार्टी में गुटबाजी बहुत है, लेकिन आज मैं यह कहना चाहता हूं कि दतिया में जिस तरह से गुटबाजी हुई, सड़कों पर आई, भाजपा के कई नेताओं ने इस्तीफे दिए। तो क्या ये गुटबाजी नहीं है। शिवराज जी नरोत्तम मिश्रा को पचा नहीं पा रहे, मोहन यादव नरोत्तम मिश्रा को नहीं पचा पा रहे, दतिया की जनता नरोत्तम मिश्रा को नहीं पचा पा रही, तो क्या कारण है, ये अलग बात है कि इनके नेता कि वहां के एकल भोजन की अलग कहानी है।'
'मुझे दतिया की जनता पर पूरा विश्वास है'
आगे उन्होंने कहा, 'दतिया हमने पिछली बार हमने जीता था, राजेंद्र भारती जी ने जीता था। इस बार फिर वहां की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। मुझे विश्वास है कि सत्य की जीत होगी, और जो वहां पर घोटाले चल रहे, जिस प्रकार से वहां अराजकता का माहौल है, फिर एकबार खत्म होगा, मुझे दतिया की जनता पर विश्वास है।'
विजयवर्गीय बोले- टिकट नहीं बदला जाएगा
उधर टिकट को लेकर दतिया में मचे बवाल के बाद उम्मीदवार बदले जाने से जुड़े सवाल पर राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को कहा कि टिकट घोषित होने के बाद उसे बदलने की पार्टी में कोई परंपरा नहीं रही है। इंदौर में संवाददाताओं से बात करते हुए विजयवर्गीय ने कहा,'भाजपा में लोकतंत्र है। पार्टी कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, लेकिन वे इतने अनुशासित हैं कि एक बार उनसे बैठकर बात कर ली जाएगी, तो सब मान जाएंगे और तिवारी भारी मतों से जीतेंगे। मैं अभी से इसकी भविष्यवाणी करता हूं।'
नाराज समर्थकों को हटाने के लिए छोड़ने पड़े थे आंसू गैस के गोले
भाजपा ने शुक्रवार को तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया था जिसके बाद मिश्रा के समर्थकों में नाराजगी फैल गई। उन्होंने करीब 12 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर चक्काजाम किया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में पुलिस अधीक्षक सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया।
दतिया में इस वजह से हो रहे हैं उपचुनाव
दतिया के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के एक मामले में तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई और दतिया सीट पर उपचुनाव आवश्यक हो गया। निर्वाचन आयोग के घोषित कार्यक्रम के अनुसार इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा और मतगणना तीन अगस्त को होगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।