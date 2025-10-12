Hindustan Hindi News
First death sentence in MP under BNS murder on suspicion of witchcraft

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वार्ता, भोपाल/खंडवाSun, 12 Oct 2025 03:14 PM
BNS के तहत MP में पहली फांसी की सजा, जादू-टोने के शक में हत्या; अलग-अलग मिला था सिर और धड़

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश में पहली बार फांसी की सजा सुनाई गई है। खंडवा की द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौधरी की अदालत ने जादू-टोने के शक में कुल्हाड़ी से पड़ोसी की हत्या करने के मामले में यह सजा सुनाई है। अदालत ने चंपालाल उर्फ नंदू पिता जालम मेहर, निवासी ग्राम छनेरा, थाना पंधाना को धारा 103(1) के तहत फांसी की सजा सुनाई।

अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार पटेल ने पैरवी की। मामले की विवेचना सब इंस्पेक्टर रामप्रकाश यादव और चौकी प्रभारी बोरगांव द्वारा की गई।

मामला 12 दिसंबर 2024 की रात का है। आरोपी चंपालाल ने जादू-टोने के शक में अपने पड़ोसी रामनाथ बिलोटिया की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। मृतक की पत्नी शांतिबाई की शिकायत पर थाना पंधाना में केस दर्ज कर आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया गया था।

मृतक का सिर और धड़ अलग-अलग स्थानों से बरामद किए गए। डीएनए परीक्षण में आरोपी के कपड़ों और बरामद कुल्हाड़ी पर मृतक के खून के निशान पाए जाने की पुष्टि हुई। इसे अदालत ने निर्णायक साक्ष्य माना।

पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय और उप पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह चौहान के निर्देशन में की गई वैज्ञानिक और त्वरित विवेचना के आधार पर अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक ने विवेचनाधिकारी सब इंस्पेक्टर रामप्रकाश यादव को नकद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है।

