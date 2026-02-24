हाईवे मरम्मत के लिए फायरिंग! MP में चिट्ठी फेंक गए बदमाश- रोड बनाओ या टोल हटाओ
ग्वालियर-भिंड हाईवे पर स्थित बरैठा टोल प्लाजा पर सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बाइक सवार दो बदमाशों ने टोल बूथ पर पिस्टल से फायरिंग की और धमकी भरी चिट्ठी फेंककर मौके से फरार हो गए। पूरी घटना टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है।
आपने सड़क बनवाने की मांग को लेकर लोगों को धरना देते देखा होगा, प्रदर्शन और अनशन करते हुए भी देखा होगा। लेकिन क्या कभी इसके लिए फायरिंग की बात सुनी थी? आपने जो कभी देखा-सुना नहीं वह मध्य प्रदेश में हुआ है। यहां हाईवे की मरम्मत की मांग के लिए टोल प्लाजा पर फायरिंग की गई है। आरोपी टोल प्लाजा में एक चिट्ठी फेंक गए हैं।
मामला ग्वालियर-भिंड हाईवे पर स्थित बरैठा टोल प्लाजा पर हुई है। बाइक सवार दो बदमाशों ने टोल बूथ पर फायरिंग की और धमकी भरी चिट्ठी फेंककर मौके से फरार हो गए। पूरी घटना टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। बदमाश सिक्स लेन सड़क बनाने की मांग को लेकर टोल प्लाजा पहुंचे थे। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि 'सरकार अंधी हो चुकी है' और 'आकाश जैसा अब कोई नहीं मरेगा'। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
‘हाईवे बनाओ या टोल प्लाजा हटाओ’
टोल प्लाजा पर फेंकी गई चिट्ठी में बदमाशों ने साफ चेतावनी दी है। चिट्ठी में लिखा है हाइवे बनाओ या टोल हटाओ। इसके साथ यह भी लिखा गया कि आकाश भदौरिया जैसा अब कोई नहीं मरेगा। बदमाशों ने नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि चाहे उन्हें अपने फ्लैट बेचने पड़ें, लेकिन ग्वालियर-भिंड हाईवे का काम तुरंत शुरू होना चाहिए। चिट्ठी में धमकी दी गई है कि अगर सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा कदम उठाया जाएगा। अंत में लिखा है सरकार अंधी हो चुकी है।
फायरिंग करने वालों की तलाश
गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। टोल प्लाजा के सभी सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिए गए हैं। आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर बाइक सवार बदमाशों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
टोल प्लाजा कर्मचारी ने ऐसे बचाई जान
80 किलोमीटर हाईवे की हालत खराब
ग्वालियर से भिंड के बीच करीब 80 किलोमीटर लंबा हाईवे हादसों के लिए कुख्यात हो चुका है। इस मार्ग पर आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें लोगों की जान जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खराब सड़क और बढ़ते ट्रैफिक के कारण हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। हाईवे को सिक्स लेन बनाने की मांग कई सालों से की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर संत समाज, स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों ने कई बार धरना प्रदर्शन किए हैं और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपे हैं। इसके बावजूद अब तक सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हो पाया है।
रिपोर्ट- अमित गौर
