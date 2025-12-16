फूंक डाली 70 लाख की आतिशबाजी! भाजपा विधायक के बेटे की शाही शादी का VIDEO वायरल

संक्षेप: करीब 40 सेकंड के वीडियो में जमकर आतिशबाजी फूट रही है और आसमान रंग-बिरंगी रौशनी से गुलजार है। बताया जा रहा है कि इंदौर के भाजपा विधायक राकेश शुक्ला उर्फ गोलू शुक्ला के बेटे अंजनेश की शादी में 70 लाख रुपये के पटाखे फूंक दिए गए हैं।

देश-दुनिया के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की चर्चाएं महीनों तक सुर्खियों में रही थीं। ऐसी ही एक शाही शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करीब 40 सेकंड के वीडियो में जमकर आतिशबाजी फूट रही है और आसमान रंग-बिरंगी रौशनी से गुलजार है। बताया जा रहा है कि इंदौर के भाजपा विधायक राकेश शुक्ला उर्फ गोलू शुक्ला के बेटे अंजनेश की शादी में 70 लाख रुपये के पटाखे फूंक दिए गए हैं।

जानकारी के मुताबिक, गोलू शुक्ला का नाम एमपी के अमीर विधायकों में गिना जाता है। उनकी कुल संपत्ति 61 करोड़ से ज्यादा की है। उनका इंदौर में बड़ा बिजनेस है। वह बिल्डिंग मैटेरियल से लेकर क्रेन बनाने के कारोबार से जुड़े हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उनके पास पांच फॉर्च्युनर कार, आठ क्रेन समेत कई हथियार हैं। अब विधायक के बेटे की शाही शादी का वीडियो वायरल हो रहा है। इससे पहले भी उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसे सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया गया था।