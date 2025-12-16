फूंक डाली 70 लाख की आतिशबाजी! भाजपा विधायक के बेटे की शाही शादी का VIDEO वायरल
करीब 40 सेकंड के वीडियो में जमकर आतिशबाजी फूट रही है और आसमान रंग-बिरंगी रौशनी से गुलजार है। बताया जा रहा है कि इंदौर के भाजपा विधायक राकेश शुक्ला उर्फ गोलू शुक्ला के बेटे अंजनेश की शादी में 70 लाख रुपये के पटाखे फूंक दिए गए हैं।
जानकारी के मुताबिक, गोलू शुक्ला का नाम एमपी के अमीर विधायकों में गिना जाता है। उनकी कुल संपत्ति 61 करोड़ से ज्यादा की है। उनका इंदौर में बड़ा बिजनेस है। वह बिल्डिंग मैटेरियल से लेकर क्रेन बनाने के कारोबार से जुड़े हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उनके पास पांच फॉर्च्युनर कार, आठ क्रेन समेत कई हथियार हैं। अब विधायक के बेटे की शाही शादी का वीडियो वायरल हो रहा है। इससे पहले भी उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसे सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया गया था।
इस वीडियो में विधायक के बेटे और पुत्र वधु को इंदौर के खजराना मंदिर के गर्भगृह में वरमाला पहनते हुए देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मंदिर के गर्भगृह में आम लोगों का आना-जाना बंद है, लेकिन विधायक के बेटे को आने दिया गया। बेटे की शादी की शाही सजावट लोगों के बीच खास चर्चा का विषय बनी हुई है। पूरे विवाह स्थल को धार्मिक रीति-रिवाज से सजाया गया था। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों सहित आयोजन के दौरान भक्ति गानों की तेज धुन सुनाई दे रही थी।