मध्य प्रदेश में आसमान से बरस रही आग; खजुराहो में 47.4 डिग्री तापमान, अगले तीन दिन इन जिलों में लू का 'रेड अलर्ट'
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं में एक टूफ के रूप में सक्रिय है, जिसका केंद्र औसत समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर है। इसके अलावा पंजाब और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय है।
Madhya Pradesh Weather Today मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जैसे मानों आसमान से आग बरस रही हो। जिसके चलते हर दिन अधिकतम तापमान का एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। वहीं मौसम विभाग ने अगले तीन दिन के लिए प्रदेश में तीव्र ऊष्ण लहर का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद फिलहाल प्रदेश के लोगों को राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के चार जिलों पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में तीव्र लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है, इसके अलावा प्रदेश के 18 जिलों में सीवियर हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट व 21 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है।
बीते दिन के मौसम की बात करें तो बुधवार को प्रदेश के छतरपुर जिले खजुराहो सबसे ज्यादा गर्म रहा, इस दौरान यहां 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो कि प्रदेश में इस मौसम में दर्ज किया गया सबसे अधिक तापमान है। इसके अलावा छतरपुर के नौगांव में 46.6 डिग्री और दमोह में 46 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।
मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान प्रदेश के खजुराहो (छतरपुर) में तीव्र लू का प्रभाव नजर आया, जबकि प्रदेश के सतना, मंडला, नौगांव (छतरपुर) और दमोह जिलों में लू का प्रभाव देखा गया। पिछले 24 घंटो में अधिकतम तापमानों में सभी संभागों के जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इस दौरान पिछले 24 घंटो में अधिकतम तापमानों में सभी संभागों के जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ।
बीते दिन सबसे ज्यादा गर्म रहे प्रदेश के 5 शहर
खजुराहो (छतरपुर)- 47.4
नौगाँव (छतरपुर)- 46.6
दमोह- 46.0
मंडला- 45.6
सतना- 45.3
गुरुवार को इन जिलों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी
मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के चार जिलों पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में तीव्र ऊष्ण लहर (सीवियर हीट वेव) का रेड अलर्ट जारी किया है, इसके अलावा विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, कटनी, दमोह, सागर और मैहर जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला और बालाघाट जिलों के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है।
शुक्रवार को पांच जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट
22 मई के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के पांच जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना के लिए बेहद तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आगर-मालवा, राजगढ़, विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, उमरिया, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, कटनी, दमोह, सागर और मैहर जिलों के लिए हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और सिवनी जिलों के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है।
शनिवार को भी पांच जिलों में लू का रेड अलर्ट
23 मई के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के पांच जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना के लिए बेहद तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा रतलाम, आगर-मालवा, राजगढ़, विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, उमरिया, शहडोल, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, कटनी, दमोह, सागर और मैहर जिलों के लिए हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, शहडोल, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और सिवनी जिलों के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम की प्रमुख विशेषताएं
अगले 3-4 दिनों के दौरान दक्षिण-पूर्वी अरब सागर, कोमोरिन क्षेत्र, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों, अंडमान सागर के शेष हिस्सों और पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं में एक टूफ के रूप में सक्रिय है, जिसका केंद्र औसत समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर विस्तृत है। इसके अलावा पंजाब और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।