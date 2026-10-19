जबलपुर पार्ले-जी फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धुआं-धुआं हो गया आसमान
मध्यप प्रदेश के जबलपुर की पारले जी बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश की जबलपुर पारले बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग की घटना सामने आई है। सोमवार शाम आग लगने के कारण फैक्ट्री के ऊपर पूरा आसमान धुआं-धुआं हो गया है। धुएं का गुबार लगातार बढ़ता ही जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। दमकल विभाग के साथ नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्र की दमकल टीमें भी मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं।
दूर तक दिख रहा धुएं का गुबार
फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। आग की लपटें इतनी ऊपर तक उठ रही हैं कि काफी दूर से भी उसे देखा जा सकता है। भीषण आग के कारण फैक्ट्री सहित आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी का माहौल है। इस दौरान एहतियात के तौर पर मजदूरों औक कर्मचारियों को फैक्ट्री परिसर से बाहर निकाला गया है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना सामने नहीं आई है।
घटना की जानकारी मिलने के बाद रिछाई थाना पुलिस और औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं और दमकल विभाग भी लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहा है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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