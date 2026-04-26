बीड़ी से भड़की ऐसी आग; घर-गाड़ी सब जलकर खाक; MP में बड़ा हादसा
मध्य प्रदेश के मुरैना के जिगना ग्राम में एक छोटी सी लापरवाही ने बड़ा नुकसान कर दिया। खेत की नरवाई (फसल के अवशेष) में फेंकी गई जलती बीड़ी से अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया।
मध्य प्रदेश के मुरैना के जिगना ग्राम में एक छोटी सी लापरवाही ने बड़ा नुकसान कर दिया। खेत की नरवाई (फसल के अवशेष) में फेंकी गई जलती बीड़ी से अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। चश्मदीदों के मुताबिक, एक ग्रामीण द्वारा खेत में बीड़ी फेंकने के बाद सूखी नरवाई ने तुरंत आग पकड़ ली। तेज हवा के चलते आग तेजी से फैलती चली गई और खेत के किनारे खड़ी कार को अपनी चपेट में ले लिया। महज दो मिनट के भीतर ही कार पूरी तरह जलकर राख हो गई।
आग यहीं नहीं रुकी, बल्कि पास में बने किसान के कच्चे घर तक जा पहुंची। देखते ही देखते आग ने घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। घर में रखा अनाज, कपड़े और अन्य घरेलू सामान भी जलकर पूरी तरह खाक हो गए। किसान परिवार के सामने अचानक भारी नुकसान खड़ा हो गया।
समय पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड
ग्रामीणों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि काबू पाना मुश्किल हो गया। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड को कई बार फोन किया गया, लेकिन समय पर मदद नहीं पहुंच सकी। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक सब कुछ जलकर नष्ट हो चुका था।
इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि अगर समय पर फायर ब्रिगेड पहुंच जाती, तो नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता था। फिलहाल प्रशासन से पीड़ित किसान को मुआवजा देने और घटना की जांच करने की मांग की जा रही है। वहीं, इस हादसे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि थोड़ी सी लापरवाही भी कितनी बड़ी तबाही का कारण बन सकती है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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