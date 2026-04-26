Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बीड़ी से भड़की ऐसी आग; घर-गाड़ी सब जलकर खाक; MP में बड़ा हादसा

Apr 26, 2026 08:00 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मुरैना
share

मध्य प्रदेश के मुरैना के जिगना ग्राम में एक छोटी सी लापरवाही ने बड़ा नुकसान कर दिया। खेत की नरवाई (फसल के अवशेष) में फेंकी गई जलती बीड़ी से अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया।

बीड़ी से भड़की ऐसी आग; घर-गाड़ी सब जलकर खाक; MP में बड़ा हादसा

मध्य प्रदेश के मुरैना के जिगना ग्राम में एक छोटी सी लापरवाही ने बड़ा नुकसान कर दिया। खेत की नरवाई (फसल के अवशेष) में फेंकी गई जलती बीड़ी से अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। चश्मदीदों के मुताबिक, एक ग्रामीण द्वारा खेत में बीड़ी फेंकने के बाद सूखी नरवाई ने तुरंत आग पकड़ ली। तेज हवा के चलते आग तेजी से फैलती चली गई और खेत के किनारे खड़ी कार को अपनी चपेट में ले लिया। महज दो मिनट के भीतर ही कार पूरी तरह जलकर राख हो गई।

आग यहीं नहीं रुकी, बल्कि पास में बने किसान के कच्चे घर तक जा पहुंची। देखते ही देखते आग ने घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। घर में रखा अनाज, कपड़े और अन्य घरेलू सामान भी जलकर पूरी तरह खाक हो गए। किसान परिवार के सामने अचानक भारी नुकसान खड़ा हो गया।

ये भी पढ़ें:4 महीने की बच्ची की कुपोषण से मौत, जुड़वां भाई की हालत नाजुक; सिस्टम पर उठे सवाल

समय पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड

ग्रामीणों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि काबू पाना मुश्किल हो गया। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड को कई बार फोन किया गया, लेकिन समय पर मदद नहीं पहुंच सकी। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक सब कुछ जलकर नष्ट हो चुका था।

ये भी पढ़ें:बीड़ी की तलब बनी मौत, एमपी में 70 साल के बुजुर्ग की झुलसकर मौत; ऐसे हुआ हादसा

इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि अगर समय पर फायर ब्रिगेड पहुंच जाती, तो नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता था। फिलहाल प्रशासन से पीड़ित किसान को मुआवजा देने और घटना की जांच करने की मांग की जा रही है। वहीं, इस हादसे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि थोड़ी सी लापरवाही भी कितनी बड़ी तबाही का कारण बन सकती है।

ये भी पढ़ें:MBA छात्रा से रेप, गंदे वीडियो और ब्लैकमेलिंग; 29 साल का इंजीनियर निकला हैवान
Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Madhya Pradesh
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।