MP के जिला अस्पताल में किचन के पास भड़क गई आग, मरीजों को ट्रामा सेंटर में करना पड़ा शिफ्ट

मध्य प्रदेश के बैतूल में जिला अस्पताल के स्टोर रूम में भीषण आग लगने की खबर ने सबको हैरान कर दिया है। ये आग रविवार सुबह अस्पताल के स्टोर रूम में लगी थी। आनन-फानन में फीमेल और पीडियाट्रिक वॉर्ड से मरीजों को ट्रामा सेंटर में ले जाया गया। हॉस्पिटल स्टाफ की तत्परता ने आग पर तुरंत काबू पा लिया और किसी भी तरह की गंभीर हानि होने से बचा ली।

किचन के पास शॉर्ट सर्किट से भड़की आग जानकारी के मुताबिक, रविवार सुबह करीब 9.20 बजे अस्पताल के स्टोररूम में बने किचन एरिया में शॉर्ट सर्किट के चलते आग ने भड़कना शुरू कर दिया और देखेते ही देखते धुएं का गुबार और लपटों ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि स्टाफ ने तुरंत एक्शन लिया और 10 मिनट के भीतर ही आग पर काबू पा लिया। इस बीच मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया था।

10 मिनट के अंदर आग पर ऐसे पाया काबू आग लगने की खबर सामने आई, तो अस्पताल के सिविल सर्जन और इन-चार्ज डॉ रूपेश पद्माकर और रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर डॉ रानू वर्मा तुरंत मौके पर पहुंचे। पद्माकर ने बताय, कि आग लगने के बाद इलेक्ट्रीशियन ने तुरंत बिजली की सप्लाई को बंद कर दिया और अग्निशमन सिलेंडरों की मदद से आग को बुझाने में जुट गए। इस बीच महिला वॉर्ड और पीडियाट्रिक वार्ड से मरीजों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि आग पर काबू पा लेने के बाद मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक, 10 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया गया था।