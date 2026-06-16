दो TI समेत MP पुलिस के छह कर्मियों और 90 अन्य पर ऐक्शन, राजस्थान में घुसकर कार्रवाई करना पड़ा भारी
जब FIR में नामजद पुलिसकर्मियों के खिलाफ किसी विभागीय कार्रवाई के बारे में पूछा गया, तो MP पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मामले की समीक्षा की जा रही है और उसी के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी और मामला अभी विचाराधीन है।
राजस्थान की सीमा में जाकर एक 'फर्जी' छापेमारी करने और NDPS के तहत केस दर्ज करने के मामले में राजस्थान की चौमहला की एक अदालत के आदेश पर मध्य प्रदेश पुलिस के छह कर्मचारियों सहित 90 से ज्यादा अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोपियों में दो तत्कालीन थाना प्रभारी (TI) भी शामिल हैं। यह FIR झालावाड़ जिले के डग पुलिस स्टेशन में 15 जून को चौमहला के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश पर दर्ज की गई। अदालत ने अपने सामने पेश की गई जांच रिपोर्ट और सबूतों की जांच के बाद मामला दर्ज करने का आदेश दिया था।
FIR में नामजद लोगों में आगर पुलिस स्टेशन के तत्कालीन थाना प्रभारी शशि उपाध्याय, बड़ोद पुलिस स्टेशन के तत्कालीन प्रभारी रूप सिंह राजपूत और पुलिसकर्मी राखी गुर्जर, अजय जाट, शुभम और राहुल विश्वकर्मा शामिल हैं। इनके अलावा, अन्य अज्ञात पुलिसकर्मियों व लगभग 90 अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। इन सभी पर राजस्थानी सीमा में घुसकर एक फर्जी छापेमारी अभियान को अंजाम देने का आरोप है।
जनवरी 2026 में राजस्थान में मारा था पुलिस ने छापा
यह मामला 28 जनवरी, 2026 को चलाए गए एक NDPS ऑपरेशन से जुड़ा है, जब मध्य प्रदेश के आगर-मालवा जिले की पुलिस ने राजस्थान के झालावाड़ जिले में डग पुलिस स्टेशन इलाके में आने वाले घटाखेड़ी गांव में छापा मारा था। पुलिस ने दावा किया था कि इस दौरान उन्होंने वहां से MD ड्रग्स, ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और लगभग 5 करोड़ रुपए की मशीनरी जब्त की। ऑपरेशन के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसे उस समय नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया गया था।
पीड़ितों के रिश्तेदार ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा
हालांकि बाद में यह पूरा ऑपरेशन उस समय सवालों के दायरे में आ गया, जब गिरफ्तार लोगों के रिश्तेदार और घटाखेड़ी के रहने वाले 75 वर्षीय हामिद खान ने 21 फरवरी को चौमहला अदालत का दरवाजा खटखटाया और पुलिस की कार्रवाई को मनगढ़ंत और कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने वाला बताते हुए केस दायर किया।
पुलिसकर्मियों पर बिना प्रक्रिया लोगों को ले जाने का आरोप लगाया
शिकायत में खान ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के दौरान लगभग 100 पुलिसकर्मी गांव में घुसे और उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना परिवार के सदस्यों को अपने साथ ले गए। शिकायतकर्ता ने पूरी कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण बताया और न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की।
जांच रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने प्रथम दृष्टया आरोपों को सही पाया
आरोपों पर संज्ञान लेते हुए, एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच के आदेश दिए। इसके बाद, झालावाड़ के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (ASP) कार्यालय ने 5 मई को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। जांच रिपोर्ट और उपलब्ध रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद, अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है और इसमें शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। कोर्ट के आदेश पर, डग पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 126(2), 115(2), 131, 201 और 329(4) के तहत FIR दर्ज की।
आगर एसपी बोले- मामले में हम हर तरह की मदद करेंगे
आगर-मालवा के SP दिलीप सोनी ने कहा, 'हमें जानकारी मिली है कि वहां (राजस्थान के झालावाड़ में डग पुलिस स्टेशन) एक FIR दर्ज की गई है। इस साल जनवरी में एक NDPS ऑपरेशन चलाया गया था, और यह FIR उसी ऑपरेशन के सिलसिले में दर्ज की गई है। हम मामले की जांच में मांगी गई सभी जरूरी मदद देंगे और इस संबंध में जरूरी कानूनी प्रक्रिया का भी पालन करेंगे।'
'समीक्षा के बाद करेंगे मामले में उचित कार्रवाई'
जब FIR में नामजद पुलिसकर्मियों के खिलाफ किसी विभागीय कार्रवाई के बारे में पूछा गया, तो अधिकारी ने कहा कि मामले की समीक्षा की जा रही है और उसी के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, 'राजस्थान पुलिस के साथ हमारी लगातार बातचीत हो रही है, और हम इस मामले में उन्हें हर संभव मदद देंगे। हम किसी भी तरह का सबूत नहीं छिपाएंगे और सभी जरूरी कानूनी नियमों का पालन करेंगे।'
28 जनवरी को हुए ऑपरेशन के संबंध में दर्ज मामले के बारे में बात करते हुए, SP सोनी ने कहा कि पुलिस ने मामले की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी और मामला अभी विचाराधीन है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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