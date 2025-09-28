'आधा भोपाल मेरे नाम से डरता है'...; सीनियर कांग्रेस नेता के बेटे ने मारपीट कर दो लोगों को धमकाया

मध्य प्रदेश के एक बड़े कांग्रेस नेता के बेटे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह दो लोगों के साथ मारपीट करते और धमकाते नजर आ रहा है। वह गालियां देते हुए कहता है कि आधा भोपाल मेरे नाम से डरता है। वीडियो में कांग्रेस नेता खुद भी नजर आ रहे हैं।

मध्य प्रदेश के एक बड़े कांग्रेस नेता के बेटे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह दो लोगों के साथ मारपीट करते और धमकाते नजर आ रहा है। वह गालियां देते हुए कहता है कि आधा भोपाल मेरे नाम से डरता है। वीडियो में कांग्रेस नेता खुद भी नजर आ रहे हैं।

मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के बेटे को कथित तौर पर दो लोगों के साथ मारपीट करते हुए कैमरे में कैद किया गया है। कोतवाली थाने में प्रजापति के बेटे नीर प्रजापति और उनके भतीजों अमित उर्फ ​​अम्मू प्रजापति और विनोद प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना से पार्टी स्तब्ध है।

शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया पर घटना का एक वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। फुटेज में नीर प्रजापति गालियां देते और शेखी बघारते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आधा भोपाल उसके नाम से डरता है। मामला और भी गंभीर हो गया है क्योंकि वीडियो में मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति भी दिखाई दे रहे हैं। वह मारपीट के दौरान बीच-बचाव की कोशिश करते दिख रहे हैं।

कथित मारपीट 10 सितंबर को हुई थी, लेकिन वीडियो ऑनलाइन फैलने के बाद ही इसका खुलासा हुआ। शनिवार को पीड़ित अनिकेत बैरागी और नीरज बैरागी ने कोतवाली पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

अनिकेत बैरागी के अनुसार, यह झगड़ा उनके साले नीरज और अमित प्रजापति के बीच 3 सितंबर को हुए विवाद से उपजा था। अनिकेत ने बताया कि तनाव कम करने के लिए वह मामले पर बातचीत करने प्रजापति के घर गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले को सुलझाने के बजाय उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्हें धमकी दी गई और मारपीट की गई।