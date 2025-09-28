FIR against madhya Pradesh senior congress leader son for assaulting two men 'आधा भोपाल मेरे नाम से डरता है'...; सीनियर कांग्रेस नेता के बेटे ने मारपीट कर दो लोगों को धमकाया, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़FIR against madhya Pradesh senior congress leader son for assaulting two men

'आधा भोपाल मेरे नाम से डरता है'...; सीनियर कांग्रेस नेता के बेटे ने मारपीट कर दो लोगों को धमकाया

मध्य प्रदेश के एक बड़े कांग्रेस नेता के बेटे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह दो लोगों के साथ मारपीट करते और धमकाते नजर आ रहा है। वह गालियां देते हुए कहता है कि आधा भोपाल मेरे नाम से डरता है। वीडियो में कांग्रेस नेता खुद भी नजर आ रहे हैं।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, भोपालSun, 28 Sep 2025 03:47 PM
'आधा भोपाल मेरे नाम से डरता है'...; सीनियर कांग्रेस नेता के बेटे ने मारपीट कर दो लोगों को धमकाया

मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के बेटे को कथित तौर पर दो लोगों के साथ मारपीट करते हुए कैमरे में कैद किया गया है। कोतवाली थाने में प्रजापति के बेटे नीर प्रजापति और उनके भतीजों अमित उर्फ ​​अम्मू प्रजापति और विनोद प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना से पार्टी स्तब्ध है।

शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया पर घटना का एक वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। फुटेज में नीर प्रजापति गालियां देते और शेखी बघारते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आधा भोपाल उसके नाम से डरता है। मामला और भी गंभीर हो गया है क्योंकि वीडियो में मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति भी दिखाई दे रहे हैं। वह मारपीट के दौरान बीच-बचाव की कोशिश करते दिख रहे हैं।

कथित मारपीट 10 सितंबर को हुई थी, लेकिन वीडियो ऑनलाइन फैलने के बाद ही इसका खुलासा हुआ। शनिवार को पीड़ित अनिकेत बैरागी और नीरज बैरागी ने कोतवाली पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

अनिकेत बैरागी के अनुसार, यह झगड़ा उनके साले नीरज और अमित प्रजापति के बीच 3 सितंबर को हुए विवाद से उपजा था। अनिकेत ने बताया कि तनाव कम करने के लिए वह मामले पर बातचीत करने प्रजापति के घर गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले को सुलझाने के बजाय उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्हें धमकी दी गई और मारपीट की गई।

कोतवाली थाना प्रभारी गौरव चांटे ने घटना की पुष्टि की। चांटे ने कहा कि यह वीडियो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब तक किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। अनिकेत बैरागी की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने नीर प्रजापति, अमित प्रजापति और विनोद प्रजापति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115(1), 351(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है।

