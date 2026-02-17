घोड़ी पर सवार होकर कर हर्ष फायरिंग का आरोप, MP के कांग्रेस विधायक पर FIR
मध्य प्रदेशके श्योपुर में महाशिवरात्रि पर हर्ष फायरिंग के मामले को लेकर श्योपुर विधायक बाबू जंडेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बड़ौदा ने इस एफआईआर को झूठा और षड्यंत्रपूर्वक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है।
मध्य प्रदेश के श्योपुर में महाशिवरात्रि पर हर्ष फायरिंग के मामले को लेकर श्योपुर विधायक बाबू जंडेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बड़ौदा ने इस एफआईआर को झूठा और षड्यंत्रपूर्वक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बड़ौदा के अध्यक्ष मुरारीलाल प्रजापति के नेतृत्व में मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ौदा थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा।इसमें दर्ज प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर उसे निरस्त करने की मांग की गई है।
ज्ञापन में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर खेमजी महाराज स्थल पर शिव पार्वती प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर शिव बारात निकाली गई थी।इसी दौरान घोड़े पर सवार विधायक को किसी श्रद्धालु ने खिलौने जैसी एयरगन चिड़ी मार बंदूक थमा दी थी, जिसे उन्होंने चलाया।कांग्रेस का दावा है कि यह कृत्य किसी भी प्रकार से आपराधिक श्रेणी में नहीं आता है।
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा युवा मोर्चा ने बिना तथ्यों को जाने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है।ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि सत्ता के दबाव में की गई यह कार्रवाई वापस नहीं ली गई, तो कांग्रेस उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी।इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
ज्ञापन सौंपने वालों में रितेश तोमर, रामभरत मीणा, अंशु शुक्ला, नीरव पारीक, दिलखुश मीणा सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी भी शामिल थे।अब इस मामले में पुलिस जांच और प्रशासनिक रुख पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
आपको बता दे श्योपुर में महाशिवरात्रि पर ग्राम मुंडला में निकली शिव बारात के दौरान कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल द्वारा हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया था।पारंपरिक शिव बारात गांव में भ्रमण कर रही थी।विधायक घोड़ी पर सवार होकर शामिल हुए।इसी दौरान हवा में फायरिंग का दृश्य कुछ लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया।कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें