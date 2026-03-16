लव जिहाद या प्यार? कुंभ गर्ल की शादी पर घमासान, CM से मिलेंगे फिल्म निर्देशक
महेश्वर में मोनालिसा के माता-पिता से मिलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मिश्रा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी। उन्होंने कहा कि वह परिवार के साथ मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं ताकि इस मामले को उनके समक्ष रखा जा सके।
फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा ने रविवार को 'कुंभ गर्ल' के नाम से मशहूर मोनालिसा के परिवार से मुलाकात की, जिसने हाल ही में केरल में एक मुस्लिम युवक से शादी की है। मिश्रा ने कहा कि वह इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से बातचीत करेंगे। उन्होंने इस शादी को 'लव जिहाद' का मामला बताया।
मध्य प्रदेश के महेश्वर कस्बे की रहने वाली मोनालिसा का प्रयागराज में 2025 महाकुंभ के दौरान माला और रुद्राक्ष बेचते हुए वीडियो वायरल हुआ था। परिवार के मुताबिक, मोनालिसा ने बुधवार को केरल के अरुमानूर स्थित नैनार मंदिर में फरमान खान से शादी की। वह फिलहाल केरल में अपनी पहली मलयालम फिल्म 'नागम्मा' की शूटिंग कर रही हैं।
महेश्वर में मोनालिसा के माता-पिता से मिलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मिश्रा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी। उन्होंने कहा कि वह परिवार के साथ मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं ताकि इस मामले को उनके समक्ष रखा जा सके। उन्होंने दावा किया कि परिवार को अब अहसास हो रहा है कि यह 'लड़की को फंसाने की एक सुनियोजित कोशिश' थी।
पूरा प्रकरण एक स्क्रिप्ट की तरह लिखा
मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ संगठन हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने और 'सनातन धर्म को बदनाम करने' के लिए बेरोजगार युवाओं को पैसा देते हैं। उन्होंने कहा कि मोनालिसा की शादी 'लव जिहाद' है। मिश्रा ने दावा किया कि मोनालिसा को उनकी आगामी फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में लीड रोल के लिए चुना गया था, जो धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर आधारित है। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म के कारण उन्हें और उनकी 'सनातनी विचारधारा' को निशाना बनाया गया और मोनालिसा का ब्रेनवॉश कर उन्हें फंसाया गया। उन्होंने कहा कि यह पूरा प्रकरण 'एक स्क्रिप्ट की तरह लिखा और अंजाम दिया गया' लगता है।
केरल में शादी होने पर भी सवाल उठाए
फिल्म निर्देशक ने केरल में शादी होने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोनालिसा और उनके पति के रिश्ते को सांप्रदायिक सद्भाव के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सवाल किया, 'अगर लड़का हिंदू और लड़की मुस्लिम होती, तो क्या रिश्ते को इसी तरह बढ़ावा दिया जाता?'
मुलाकात के दौरान मोनालिसा की दादी, चाची, छोटी बहन और अन्य सदस्यों ने कहा कि वे इस शादी के चलते सामाजिक अपमान का सामना कर रहे हैं। उनके चाचा विजय भोंसले ने दावा किया कि मोनालिसा का जन्म 2009 में हुआ था और वह अभी नाबालिग है। उन्होंने आरोप लगाया कि पासपोर्ट बनवाते समय दस्तावेजों में उसकी उम्र बढ़ा दी गई थी, ताकि शादी को कानूनी तौर पर सही दिखाया जा सके।
कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही
इससे पहले, मोनालिसा ने खुद को नाबालिग बताने वाली खबरों को फर्जी और गलत करार दिया था। स्थानीय बीजेपी नेता विक्रम पटेल ने दावा किया कि लड़की केरल में एक साजिश का शिकार हुई है और कहा कि मुख्यमंत्री के पास मामला ले जाने से पहले कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है। मिश्रा ने कहा कि वह 'न्याय' मिलने तक इस मुद्दे को उठाते रहेंगे।
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