कमरे में अकेली सो रही थी 15 वर्षीय लड़की, पड़ोसी ने किया दुष्कर्म; गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार पीड़िता ने शिकायत में बताया कि घटना के समय वह अपने घर के कमरे में अकेली सो रही थी। कमरे की लाइट जल रही थी और दरवाजा बंद था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला युवक ऋषभ कुशवाहा किसी तरह कमरे के अंदर पहुंच गया।
जिले के उनाव थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार पीड़िता ने शिकायत में बताया कि घटना के समय वह अपने घर के कमरे में अकेली सो रही थी। कमरे की लाइट जल रही थी और दरवाजा बंद था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला युवक ऋषभ कुशवाहा किसी तरह कमरे के अंदर पहुंच गया और जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। किशोरी ने विरोध करने की कोशिश की और शोर मचाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया और मारपीट करते हुए उसे धमकाया।
जान से मारने की धमकी भी दी
बताया गया है कि आरोपी ने जाते समय किशोरी को जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे वह डर गई और रात में उसने किसी को इस बारे में जानकारी नहीं दी। पूरी रात सहमी रही किशोरी ने अगले दिन हिम्मत जुटाकर अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया। इसके बाद परिवार के साथ वह थाने पहुंची और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
आरोपी से पूछताछ की जा रही है
शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। साथ ही किशोरी का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं
पुलिस ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और जांच के हर पहलू पर बारीकी से काम किया जा रहा है। मगर जांच में अन्य तथ्यों का खुलासा होता है तो उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पुलिस ने आमजन से की ये अपील
स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अपराध की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और अपराध पर अंकुश लगाया जा सके।
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