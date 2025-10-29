Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Female nursing officer alleges in Gwalior, FIR registered against hospital superintendent and doctor
नौकरी करना है तो समझौता तो करना पड़ेगा; ग्वालियर के अस्पताल का सनसनीखेज मामला, FIR दर्ज

नौकरी करना है तो समझौता तो करना पड़ेगा; ग्वालियर के अस्पताल का सनसनीखेज मामला, FIR दर्ज

संक्षेप: GRMC के डीन डॉ आरकेएस धाकड़ का इस मामले को लेकर कहना है कि आरोप लगे हैं या जो भी शिकायत हुई है, अभी प्राइमरी और प्राथमिक तौर पर मेरे संज्ञान में है, जांच के उपरांत उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसे संज्ञान में लेकर हम कार्रवाई करेंगे।

Wed, 29 Oct 2025 08:23 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक अस्पताल के अधीक्षक और डॉक्टर के खिलाफ महिला पर समझौता करने के लिए दबाव बनाने के आरोप में कंपू थाने में FIR दर्ज की गई है। इस बारे में एक महिला नर्सिंग ऑफिसर ने गजराराजा मेडिकल कॉलेज (GRMC) समूह के जयारोग्य अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सुपरिडेंट डॉ गिरजा शंकर गुप्ता और नेफ्रोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ शिवम यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस से की अपनी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि जब वह आधिकारिक काम से डॉ शिवम यादव के चेंबर में उनसे मिलने गई, तो डॉ शिवम यादव ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुमको नौकरी करना है तो समझौता तो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसलिए तुम डॉ गिरजा शंकर को खुश (शारीरिक संबंध बनाने की बोलना) कर दो, वो तुम्हारे मेडिकल सुपरिडेंट हैं, इसलिए तुम वही करो जो वह कहते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इसके बाद जब पीड़िता ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो डॉ शिवम ने उसे धमकी देते हुए कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा नाम भी कोलकाता जैसी किसी बलात्कार की घटना से अखबारों में आ जाए। पीड़िता ने पूरी घटना अपने माता-पिता को बताई और कंपू थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करा दी। जिसके बाद पुलिस ने दोनों डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस का कहना है कि दोनों डॉक्टर्स के खिलाफ छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट की धाराओं में FIR दर्ज की गई है।

उधर आरोपी HOD डॉ. शिवम यादव ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिस महिला ने आरोप लगाया है, दो दिन पहले उसका डिपार्टमेंट चेंज किया गया है। इसको लेकर वह नाराज है इसलिए बेबुनियाद आरोप लगा रही है। वहीं डॉ. गिरजा शंकर गुप्ता ने कहा कि मैं तो उस समय स्पॉट पर भी नहीं था। मेरा नाम कैसे आया, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। मुझे पूरे मामले की जानकारी ही नहीं है।

पुलिस का कहना है कि इस मामले में विवेचना की जा रही है। वहीं GRMC के डीन डॉ आरकेएस धाकड़ का इस मामले को लेकर कहना है कि आरोप लगे हैं या जो भी शिकायत हुई है, अभी प्राइमरी और प्राथमिक तौर पर मेरे संज्ञान में है, जांच के उपरांत उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसे संज्ञान में लेकर हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दोनों डॉक्टर्स के खिलाप छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|