नौकरी करना है तो समझौता तो करना पड़ेगा; ग्वालियर के अस्पताल का सनसनीखेज मामला, FIR दर्ज

संक्षेप: GRMC के डीन डॉ आरकेएस धाकड़ का इस मामले को लेकर कहना है कि आरोप लगे हैं या जो भी शिकायत हुई है, अभी प्राइमरी और प्राथमिक तौर पर मेरे संज्ञान में है, जांच के उपरांत उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसे संज्ञान में लेकर हम कार्रवाई करेंगे।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक अस्पताल के अधीक्षक और डॉक्टर के खिलाफ महिला पर समझौता करने के लिए दबाव बनाने के आरोप में कंपू थाने में FIR दर्ज की गई है। इस बारे में एक महिला नर्सिंग ऑफिसर ने गजराराजा मेडिकल कॉलेज (GRMC) समूह के जयारोग्य अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सुपरिडेंट डॉ गिरजा शंकर गुप्ता और नेफ्रोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ शिवम यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस से की अपनी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि जब वह आधिकारिक काम से डॉ शिवम यादव के चेंबर में उनसे मिलने गई, तो डॉ शिवम यादव ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुमको नौकरी करना है तो समझौता तो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसलिए तुम डॉ गिरजा शंकर को खुश (शारीरिक संबंध बनाने की बोलना) कर दो, वो तुम्हारे मेडिकल सुपरिडेंट हैं, इसलिए तुम वही करो जो वह कहते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इसके बाद जब पीड़िता ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो डॉ शिवम ने उसे धमकी देते हुए कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा नाम भी कोलकाता जैसी किसी बलात्कार की घटना से अखबारों में आ जाए। पीड़िता ने पूरी घटना अपने माता-पिता को बताई और कंपू थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करा दी। जिसके बाद पुलिस ने दोनों डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस का कहना है कि दोनों डॉक्टर्स के खिलाफ छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट की धाराओं में FIR दर्ज की गई है।

उधर आरोपी HOD डॉ. शिवम यादव ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिस महिला ने आरोप लगाया है, दो दिन पहले उसका डिपार्टमेंट चेंज किया गया है। इसको लेकर वह नाराज है इसलिए बेबुनियाद आरोप लगा रही है। वहीं डॉ. गिरजा शंकर गुप्ता ने कहा कि मैं तो उस समय स्पॉट पर भी नहीं था। मेरा नाम कैसे आया, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। मुझे पूरे मामले की जानकारी ही नहीं है।