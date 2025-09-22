MP में कांग्रेस की मुस्लिम नेत्री की कौम के युवाओं से खास अपील, बोलीं- नवरात्रि में यह काम नहीं करें

कांग्रेस नेत्री ने स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों से कहा कि बेटा तुम्हारे हिंदू दोस्त अगर बोलें भी कि चलो गरबा देखकर आते हैं, या अपन घूमकर आते हैं, तो अपने को नहीं जाना है। कहना है कि हम उस जगह नहीं जाएंगे, जहां पर हमारा काम नहीं है।

मध्य प्रदेश में नवरात्रि के दौरान गरबा पंडालों में अन्य धर्मों के युवकों का प्रवेश रोकने के लिए कई हिंदू संगठनों ने तिलक, कलावा और आईडी कार्ड चेक करने जैसे नियम बनाए हैं, साथ ही ऐसा करने वाले युवकों को सबक सिखाने की बात भी कही है। हालांकि प्रदेश में जारी इस विवाद के बीच इंदौर में कांग्रेस पार्टी की एक मुस्लिम महिला नेता का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी कौम के युवकों से गरबा आयोजनों में नहीं जाने की अपील कर रही हैं। वह कह रही हैं कि उन आयोजनों में हमारा काम नहीं है तो फिर आप वहां क्या करने जाते हैं। यह अपील इंदौर की महिला पार्षद रुबीना खान ने की है। उन्होंने मुस्लिम युवाओं से गुजारिश करते हुए कहा है कि हमारी इज्जत हमारे अपने पास होती है, और जिस जगह पर लोग हमें नहीं देखना चाहते, ऐसे आयोजनों में हमें नहीं जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी जगह पर जाने पर अगर आपके साथ मारपीट होती है तो हम सबको परेशान होना पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अगर आपका कोई हिंदू दोस्त, आपको अपने साथ गरबा में चलने के लिए कहे तो क्या करना है।

पार्षद रुबीना खान ने ये सारी बातें सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए कहीं। इस दौरान उन्होंने कहा, 'आज मैं खास तौर पर अपनी कौम के बच्चों से मुखातिब हूं, मैं उनसे कहना चाहती हूं कि देखो कुछ लोग सोशल मीडिया पर लगातार कह रहे हैं, कि मुसलमानों के बच्चों को गरबा में मत आने दो। क्योंकि उनका मानना है कि मुस्लिम बच्चे यहां पर आते हैं तो कुछ गलत काम करते हैं, या गलत नीयत के साथ आते हैं। ऐसा उनका मानना है, लेकिन मैं अपने बच्चों से एक बात कहना चाहती हूं.. हमको क्या करना है वहां जाकर, आखिर क्यों जाते हो तुम वहां पर।'

'आपके मां-बाप के साथ सब परेशान होते हैं' कांग्रेस पार्षद ने मुस्लिम युवाओं को संबोधित करते हुए वीडियो में आगे कहा, 'जब हमें पता है कि लोग हमें अवॉइड कर रहे हैं और हमें वहां नहीं देखना चाहते, तो अपनी इज्जत हमें अपने पास रखना चाहिए और वहां पर नहीं जाना चाहिए। मैं खासतौर पर अपनी कौम के जितने भी बच्चे हैं, उनसे यही गुजारिश करूंगी कि जब इस तरह से कोई आपको पकड़ता है, या कोई भी दल वाले जब आपको पकड़ते हैं, आपको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं या आपके साथ मारपीट करते हैं, तो उसमें आपके मां-बाप तो परेशान होते हैं, हम लोग भी परेशान होते हैं। यह अच्छी बात नहीं है।