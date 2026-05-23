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MP में हिडन कैमरे से बनाया महिला अधिकारी का वीडियो, ब्लैकमेल कर मांगे 2 लाख रुपये

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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मध्य प्रदेश के इंदौर में श्रम विभाग की एक महिला अधिकारी का कथित तौर पर हिडन कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपी, महिला अधिकारी को धमकाकर 2 लाख रुपये की मांग कर रहा था।

MP में हिडन कैमरे से बनाया महिला अधिकारी का वीडियो, ब्लैकमेल कर मांगे 2 लाख रुपये

मध्य प्रदेश के इंदौर से ब्लैकमेलिंग का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। श्रम विभाग की एक महिला अधिकारी का कथित तौर पर हिडन कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर वायरल करने की धमकी दी गई। आरोप है कि आरोपी, महिला अधिकारी को उनका वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने की धमकी देकर 2 लाख रुपये की मांग कर रहा था।

धमकियों और मानसिक दबाव से परेशान महिला अधिकारी ने आखिरकार पुलिस की शरण ली, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसका एक साथी अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है।

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ऑफिस के अंदर रचा गया पूरा खेल

महिला अधिकारी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि ऑफिस में आने-जाने के दौरान उनकी पहचान अजीत चौरसिया नामक युवक से हुई थी। बताया जा रहा है कि एक दिन अजीत चौरसिया उनके केबिन में पहुंचा और 5 हजार रुपये देते हुए कहा कि यह रकम मजदूरों को 200-200 रुपये बोनस के रूप में बांट दी जाए। महिला अधिकारी के अनुसार, जैसे ही उन्होंने पैसे हाथ में लिए, उसी दौरान आरोपी ने कथित तौर पर हिडन कैमरे से उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।

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वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मांगी रकम

शिकायत के मुताबिक कुछ समय बाद आरोपी ने महिला अधिकारी से संपर्क किया और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि यदि 2 लाख रुपये नहीं दिए गए तो वीडियो सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर फैला दिया जाएगा। लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर महिला अधिकारी ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने बिछाया जाल, आरोपी गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की और ट्रैप लगाकर आरोपी अजीत चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपी के मोबाइल फोन, वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल उपकरणों की जांच कर रही है। फरार साथी की तलाश में भी दबिश दी जा रही है।

रिपोर्ट - हेमंत

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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