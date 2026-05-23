MP में हिडन कैमरे से बनाया महिला अधिकारी का वीडियो, ब्लैकमेल कर मांगे 2 लाख रुपये
मध्य प्रदेश के इंदौर में श्रम विभाग की एक महिला अधिकारी का कथित तौर पर हिडन कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपी, महिला अधिकारी को धमकाकर 2 लाख रुपये की मांग कर रहा था।
मध्य प्रदेश के इंदौर से ब्लैकमेलिंग का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। श्रम विभाग की एक महिला अधिकारी का कथित तौर पर हिडन कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर वायरल करने की धमकी दी गई। आरोप है कि आरोपी, महिला अधिकारी को उनका वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने की धमकी देकर 2 लाख रुपये की मांग कर रहा था।
धमकियों और मानसिक दबाव से परेशान महिला अधिकारी ने आखिरकार पुलिस की शरण ली, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसका एक साथी अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है।
ऑफिस के अंदर रचा गया पूरा खेल
महिला अधिकारी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि ऑफिस में आने-जाने के दौरान उनकी पहचान अजीत चौरसिया नामक युवक से हुई थी। बताया जा रहा है कि एक दिन अजीत चौरसिया उनके केबिन में पहुंचा और 5 हजार रुपये देते हुए कहा कि यह रकम मजदूरों को 200-200 रुपये बोनस के रूप में बांट दी जाए। महिला अधिकारी के अनुसार, जैसे ही उन्होंने पैसे हाथ में लिए, उसी दौरान आरोपी ने कथित तौर पर हिडन कैमरे से उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।
वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मांगी रकम
शिकायत के मुताबिक कुछ समय बाद आरोपी ने महिला अधिकारी से संपर्क किया और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि यदि 2 लाख रुपये नहीं दिए गए तो वीडियो सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर फैला दिया जाएगा। लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर महिला अधिकारी ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने बिछाया जाल, आरोपी गिरफ्तार
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की और ट्रैप लगाकर आरोपी अजीत चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपी के मोबाइल फोन, वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल उपकरणों की जांच कर रही है। फरार साथी की तलाश में भी दबिश दी जा रही है।
रिपोर्ट - हेमंत