MP में महिला DSP पर 2 लाख कैश व मोबाइल चुराने का आरोप, CCTV में कैद हुई घटना; मामला दर्ज

संक्षेप: यह घटना राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में हुई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी अधिकारी कल्पना रघुवंशी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

मध्य प्रदेश पुलिस लगातार गलत वजहों से सुर्खियों में आ रही है। हाल ही में सिवनी के कई अधिकारियों पर डकैती का आरोप लगा था, तो अब भोपाल की एक महिला डीएसपी पर चोरी का मामला दर्ज है। दरअसल पुलिस मुख्यालय में तैनात उप पुलिस अधीक्षक कल्पना रघुवंशी के खिलाफ अपनी ही दोस्त के घर से दो लाख रुपए कैश और एक मोबाइल फोन चुराने के मामले में FIR दर्ज की गई है। खास बात यह है कि आरोपी अधिकारी अपनी दोस्त के घर आते-जाते हुए सीसीटीवी में कैद भी हो गई।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस के पास दर्ज कराई अपनी शिकायत में फरियादी महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि वह अपने घर में मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगाकर नहाने गई थी। लेकिन जब वह लौटीं तो मोबाइल फोन वहां पर नहीं था, इसके बाद उन्होंने अपने हैंडबैग की जांच की तो उसमें रखे दो लाख रुपए की नगदी भी गायब थी। इसके बाद शिकायतकर्ता महिला ने अपने परिसर में लगी सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें आरोपी डीएसपी कल्पना रघुवंशी उसके घर में आती-जाती दिखाई दीं। जिसके बाद महिला ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और इस बारे में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

यह घटना राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी अधिकारी कल्पना रघुवंशी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हालांकि आरोपी अधिकारी फिलहाल फरार है और उसकी तलाश के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि महिला के घर से बाहर निकलते समय आरोपी अधिकारी को नोटों का एक बंडल पकड़े हुए भी देखा गया।

इस बारे में जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि 'शिकायतकर्ता का मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है, मोबाइल फोन आरोपी महिला के घर से बरामद हुआ, जो कि फुटेज में दिखाई दे रही है।' हालांकि पुलिस फिलहाल शिकायतकर्ता के घर से गायब हुई 2 लाख रुपए की नगदी का पता नहीं लगा पाई है।