Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Female DSP in MP accused of stealing cash and mobile phone, incident captured on CCTV
MP में महिला DSP पर 2 लाख कैश व मोबाइल चुराने का आरोप, CCTV में कैद हुई घटना; मामला दर्ज

MP में महिला DSP पर 2 लाख कैश व मोबाइल चुराने का आरोप, CCTV में कैद हुई घटना; मामला दर्ज

संक्षेप: यह घटना राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में हुई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी अधिकारी कल्पना रघुवंशी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

Wed, 29 Oct 2025 11:09 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश पुलिस लगातार गलत वजहों से सुर्खियों में आ रही है। हाल ही में सिवनी के कई अधिकारियों पर डकैती का आरोप लगा था, तो अब भोपाल की एक महिला डीएसपी पर चोरी का मामला दर्ज है। दरअसल पुलिस मुख्यालय में तैनात उप पुलिस अधीक्षक कल्पना रघुवंशी के खिलाफ अपनी ही दोस्त के घर से दो लाख रुपए कैश और एक मोबाइल फोन चुराने के मामले में FIR दर्ज की गई है। खास बात यह है कि आरोपी अधिकारी अपनी दोस्त के घर आते-जाते हुए सीसीटीवी में कैद भी हो गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस के पास दर्ज कराई अपनी शिकायत में फरियादी महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि वह अपने घर में मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगाकर नहाने गई थी। लेकिन जब वह लौटीं तो मोबाइल फोन वहां पर नहीं था, इसके बाद उन्होंने अपने हैंडबैग की जांच की तो उसमें रखे दो लाख रुपए की नगदी भी गायब थी। इसके बाद शिकायतकर्ता महिला ने अपने परिसर में लगी सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें आरोपी डीएसपी कल्पना रघुवंशी उसके घर में आती-जाती दिखाई दीं। जिसके बाद महिला ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और इस बारे में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

यह घटना राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी अधिकारी कल्पना रघुवंशी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हालांकि आरोपी अधिकारी फिलहाल फरार है और उसकी तलाश के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि महिला के घर से बाहर निकलते समय आरोपी अधिकारी को नोटों का एक बंडल पकड़े हुए भी देखा गया।

इस बारे में जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि 'शिकायतकर्ता का मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है, मोबाइल फोन आरोपी महिला के घर से बरामद हुआ, जो कि फुटेज में दिखाई दे रही है।' हालांकि पुलिस फिलहाल शिकायतकर्ता के घर से गायब हुई 2 लाख रुपए की नगदी का पता नहीं लगा पाई है।

इसके साथ ही विभाग ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ ऐक्शन भी ले लिया है, इस दौरान पुलिस मुख्यालय ने आरोपी अधिकारी को विभागीय नोटिस जारी कर दिया है और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की तैयारी चल रही है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|