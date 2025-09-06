MP : ग्वालियर के अस्पताल में महिला सफाई कर्मी से दुष्कर्म, ठेकेदार ने ही लूटी आबरू

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक अस्पताल में 34 वर्षीय महिला सफाई कर्मी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

आरोप है कि ग्वालियर में एक अस्पताल की सफाई का ठेका लेने वाले ठेकेदार ने महिला सफाई कर्मचारी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने महिला को सफाई करने के बहाने अस्पताल की तीसरी मंजिल पर बुलाया और उसे अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद घर पहुंची पीड़ित महिला ने पति को आपबीती सुनाई। इसके बाद महिला सफाई कर्मी और उसके पति ने थाने पहुंचकर आरोपी ठेकेदार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी ठेकेदार अजय वाल्मीकि के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित महिला ग्वालियर शहर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के नदी पर टाल की रहने वाली है।वह 27 अगस्त को कुम्हरपुरा स्थित अनंत अस्पताल में अपने नए काम पर गई थी।दोपहर के समय, लंच के दौरान अस्पताल में सफाई का ठेका लेने वाला अजय वाल्मीकि महिला से मिला और उसे तीसरी मंजिल पर सफाई करने को कहा। तीसरी मंजिल पूरी तरह सुनसान पड़ी थी। महिला सफाई कर रही थी कि तभी अजय वहां आ गया और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाकर उसके पास गया।

महिला ने उससे कुंडी लगाने का कारण पूछा तो अजय ने उसे सैलरी बढ़ाने का लालच दिया। जब महिला ने उसकी बात मानने से इनकार किया तो अजय ने गाली-गलौज करते हुए उसका गला पकड़कर जबर्दस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया।

आरोप है कि इसके बाद ठेकेदार ने इस बारे में पुलिस में शिकायत करने या किसी को कुछ भी बताने पर उसे और उसके पति को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी। घटना के बाद डरी-सहमी महिला तुरंत अस्पताल से बाहर निकलकर घर पहुंची और कुछ दिन तक चुप रही। बाद में उसने पति को पूरी घटना बताई। पुलिस ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।