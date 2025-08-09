तड़पते बच्चे को बचाने को दिमाग लगा रही थी भालू, मां की पीठ पर बैठे दूसरे की मासूमियत तो देखिए
Bear Viral Video: शहडोल के चुहरी-जैतपुर मार्ग पर एक मादा भालू का शावक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर घायल हो गया। मादा भालू ने करीब एक घंटे तक सड़क पर बैठकर शावक को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही।
मां तो मां होती है। ममता केवल इंसानों में ही नहीं, बल्कि जानवरों में भी उतनी ही गहरी होती है। इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला, जब एक मादा भालू अपने घायल शावक को बचाने के लिए घंटों सड़क पर संघर्ष करती रही। इस घटना का वीडियो आने-जाने वाले लोगों ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
चुहरी-जैतपुर मार्ग की घटना
दरअसल, शहडोल जिले के चुहरी-जैतपुर मार्ग पर बाड़ी नाले के पास एक घटना घटी। रात के समय एक मादा भालू अपने तीन शावकों के साथ सड़क पार कर रही थी, तभी एक अज्ञात गाड़ी की टक्कर से उसका एक शावक गंभीर रूप से घायल हो गया। मादा भालू अपने घायल शावक को उठाने के लिए करीब एक घंटे तक सड़क पर डटी रही, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही।
लग गया लंबा जाम
इस दौरान उसके साथ दो अन्य शावक भी थे, जिसके कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया। लोगों ने इस भावनात्मक दृश्य का वीडियो बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर गोहपारू और जैतपुर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचीं। उन्होंने सावधानीपूर्वक मादा भालू और उसके दो अन्य शावकों को सड़क से हटाया और घायल शावक को इलाज के लिए गोहपारू ले जाया गया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई।
शावक की मृत्यु ने सभी को किया भावुक
जैतपुर रेंजर बृजलाल प्रजापति ने बताया कि मादा भालू का अपने शावक के प्रति यह भावनात्मक व्यवहार अत्यंत दुर्लभ और मार्मिक था। वन विभाग की त्वरित कार्रवाई से मार्ग को सुरक्षित कर आवागमन सामान्य किया गया, लेकिन शावक की मृत्यु ने सभी को भावुक कर दिया। जो भी सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहा है, वह एक ही बात कह रहा है... मां तो मां होती, चाहे इंसान की हो या जानवर की।