ग्वालियर में जमीन विवाद ने लिया खूनी रूप, ताबड़तोड़ फायरिंग में पिता-पुत्र की हत्या
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां जमीन को लेकर चल रही पुरानी रंजिश ने एक बार फिर खूनी रूप ले लिया। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के पदमपुर खेरिया गांव में दो पक्षों के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में पिता-पुत्र की हत्या कर दी गई।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां जमीन को लेकर चल रही पुरानी रंजिश ने एक बार फिर खूनी रूप ले लिया। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के पदमपुर खेरिया गांव में दो पक्षों के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में पिता-पुत्र की हत्या कर दी गई। पहले बेटे अमित लोधी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि गंभीर रूप से घायल पिता कमलेश लोधी की भी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस दोहरी हत्या की वारदात से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है।
चाचा से चल रहा था विवाद
जानकारी के मुताबिक, पदमपुर खेरिया गांव में कमलेश लोधी के परिवार का उनके चाचा राजकुमार लोधी के परिवार से लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर दोनों परिवारों के बीच पहले भी कई बार तनाव की स्थिति बन चुकी थी। करीब चार महीने पहले भी दोनों पक्षों के बीच फायरिंग हुई थी। उस समय विवाद किसी तरह शांत हो गया था, लेकिन जमीन को लेकर दोनों परिवारों के बीच चली आ रही रंजिश खत्म नहीं हुई।
ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला इलाका
बताया जा रहा है कि पुरानी दुश्मनी के चलते एक बार फिर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगीं। फायरिंग की चपेट में अमित लोधी आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके पिता कमलेश लोधी के पैर में गोली लगी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी भी मौत हो गई।
पिता-पुत्र की मौत से पसरा मातम
एक ही परिवार के पिता-पुत्र की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है।घटना की सूचना मिलते ही मुरार थाना पुलिस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वारदात के बाद आरोपी पक्ष के लोग फरार बताए जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि चार महीने पहले भी जब दोनों पक्षों के बीच गोलियां चली थीं, तब विवाद को खत्म करने के लिए क्या कार्रवाई की गई थी? आखिर जमीन की पुरानी रंजिश को समय रहते क्यों नहीं सुलझाया जा सका? फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर