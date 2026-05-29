सौतेले पिता ने किया नाबालिग का रेप, फिर 2 दरिंदों ने भी बनाया हवस का शिकार; 12 लाख की डील में फंसी मासूम
राजगढ़ कोतवाली पुलिस के मुताबिक, पीड़िता के पिता की जनवरी 2025 में अत्यधिक शराब सेवन से मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद परिवार टूट गया। इसी दौरान युवती की मां ने गुना जिले के पवन उर्फ परमाल गुर्जर से दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद पवन उर्फ परमाल बच्ची और उसकी मां को राजगढ़ लेकर आया।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जंहा सौतेले पिता ने 12 साल की नाबालिग बेटी को 12 लाख रुपए में बेच दिया ओर उसकी शादी एक 26 वर्षीय युवक से करा दी। मामले का खुलासा तब हुआ जब राजगढ़ के कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक मंजू मखेनिया तक जानकारी पहुंची। थाना प्रभारी ने युवती को सुरक्षित संरक्षण में लेकर जब भरोसे में लेकर काउंसलिंग कराई तो पीड़िता ने अपनी पूरी आपबीती पुलिस को बताई।
पुलिस ने तत्काल अपराध क्रमांक 350/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS), पॉक्सो एक्ट, जेजे एक्ट और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम लगाई। पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मास्टरमाइंड आरोपी पिता फरार है जिस पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।
शादी के बदले आरोपियों ने लिए पैसे?
राजगढ़ कोतवाली पुलिस के मुताबिक, पीड़िता के पिता की जनवरी 2025 में अत्यधिक शराब सेवन से मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद परिवार टूट गया। इसी दौरान युवती की मां ने गुना जिले के पवन उर्फ परमाल गुर्जर से दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद पवन उर्फ परमाल बच्ची और उसकी मां को राजगढ़ लेकर आया। जांच में सामने आया कि 3 फरवरी 2025 को लड़की की शादी 26 वर्षीय भोला उर्फ भोलाराम गुर्जर से कराई गई थी, बच्ची की शादी के बदले आरोपियों ने करीब 8 लाख रुपए नकद और 4 लाख रुपए के जेवर लिए थे। पति भोला उर्फ भोलाराम ने शादी की पहली रात दुष्कर्म किया। इसके बाद सौतेले पिता पवन उर्फ परमाल गुर्जर ने भी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।
किसी को नहीं बता पा रही थी पीड़ा
पुलिस जांच में सामने आया कि युवती लंबे समय तक शारीरिक, मानसिक और यौन प्रताड़ना झेलती रही। डर, धमकी और दबाव के कारण वह अपनी पीड़ा किसी को नहीं बता पा रही थी। थाना प्रभारी ने प्यार से भरोसा दिलाया तो वह फट पड़ी और उसने पुलिस को बताया कि सौतेला पिता आरोपी पवन गुर्जर उसकी मां को छोड़कर फरार हो गया, इसके बाद मां ने राजस्थान में तीसरी शादी कर ली। इस दौरान बच्ची को उसकी मां ने राजगढ़ में शैतानबाई के घर छोड़ दिया। वहां उससे घर का सारा काम कराया जाता था। इसी दौरान आरोपी देवराज गुर्जर ने मौका पाकर बच्ची से दुष्कर्म किया।
6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
राजगढ़ कोतवाली थाना प्रभारी मंजू मखेनिया ने बताया कि 6 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो, जेजे एक्ट और बाल विवाह कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें 3 आरोपियों ने नाबालिग के साथ कई बार रेप किया है, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, इनमें भोला उर्फ भोलाराम, देवराज गुर्जर, सागर गुर्जर, शैतानबाई और पीड़िता की मां शामिल हैं। गुना के लहरचा चक निवासी मुख्य आरोपी पवन उर्फ परमाल गुर्जर अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। आरोपी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है।
रिपोर्ट - विजेन्द्र यादव
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