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बिना बताए घर से बाहर जाने पर भड़का पिता, कुल्हाड़ी से तोड़ डाला बेटी का जबड़ा; आईसीयू में भर्ती

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, दतिया
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दतिया में एक पिता ने अपनी बेटी पर जानलेवा हमला कर दिया। बेटी बिना बताए ही घर से बाहर चली जाती थी। पिता इस बात पर इतना गुस्सा हो गया कि बेटी पर कुल्हाड़ी से हमल कर दिया। हमले में बेटी का जबड़ा बुरी तरह से टूट गया।

बिना बताए घर से बाहर जाने पर भड़का पिता, कुल्हाड़ी से तोड़ डाला बेटी का जबड़ा; आईसीयू में भर्ती

दतिया में एक पिता ने अपनी ही बेटी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बेटी के बिना बताए घर से बाहर जाने को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। घटना में युवती गंभीर रूप से घायल हुई है और उसका अस्पताल के आईसीयू में इलाज जारी है। वहीं आरोपी पिता घटना के बाद से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।

दतिया जिले के उनाव थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया। यहां 24 वर्षीय एक युवती पर उसके पिता ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार युवती अपने पति की मौत के बाद मायके में रह रही थी। परिजनों के मुताबिक युवती के बिना बताए बार-बार घर से बाहर जाने को लेकर पिता और बेटी के बीच अक्सर विवाद होता था। बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर हुए विवाद के दौरान पिता ने गुस्से में आकर बेटी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में युवती के चेहरे और जबड़े पर गंभीर चोटें आई हैं। परिजन तत्काल उसे अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उसकी हालत गंभीर होने पर आईसीयू में भर्ती किया गया है।

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घटना के बाद से ही पिता फरार

घटना के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर उनाव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

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जबड़ा बुरी तरह क्षतिग्रस्त

हमले में राखी का जबड़ा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही उनाव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवती को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। उसकी हालत को देखते हुए आईसीयू में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद धाराओं में बढ़ोतरी की जा सकती है।पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है।

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दो साल पहले हुई थी शादी

परिजनों ने बताया कि राखी की शादी करीब दो साल पहले हुई थी। कुछ समय पूर्व उसके पति की मौत हो गई थी।जिसके बाद वह अपने मायके में रह रही थी। युवती की मां ने बताया कि पिता-पुत्री के बीच लंबे समय से घर से बाहर आने-जाने को लेकर विवाद चल रहा था।थाना प्रभारी यतेंद्र भदौरिया ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।घायल युवती के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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