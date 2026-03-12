Hindustan Hindi News
मां सोती रही, नाबालिग बेटी के साथ हवस मिटाता रहा हैवान बाप, औलाद का रेप करके हुआ फरार

Mar 12, 2026 04:54 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, अशोकनगर
जिले के मुंगावली थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपनी हवस मिटाने के लिए अपनी नाबालिग औलाद को शिकार बनाया। उसकी उम्र 14 साल है। वह घर में अपनी मां के साथ सो रही थी, तभी बेरहम पिता आया और उसे उठाकर ले गया और उसके साथ दरिंदगी की।

मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले से रिश्ते-नाते और मानवीयता को तार-तार करके स्वाहा कर देने वाली खबर आई है। जिले के मुंगावली थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपनी हवस मिटाने के लिए अपनी नाबालिग औलाद को शिकार बनाया। उसकी उम्र 14 साल है। वह घर में अपनी मां के साथ सो रही थी, तभी बेरहम पिता आया और उसे उठाकर ले गया और उसके साथ दरिंदगी की। लड़की ने घरवालों को बताया, तो वो घर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। आरोपी बाप की खोजबीन जारी है।

अकेला पाकर किया रेप

जानकारी के अनुसार- पीड़िता अपनी मां और मौसी के साथ मुंगावली थाने पहुंची। पीड़िता ने पुलिस को बताया- उसके पिता ने उसका रेप किया है। मां दूसरे कमरे में सो रही थी। वह दूसरे कमरे में थी और भाई घर पर नहीं था। अकेला पाकर बेरहम पिता ने उसके साथ रेप किया। डर की वजह से वह चुप रही।

मां के पास से उठा ले गया

बुधवार की रात एक बार फिर पीड़िता के साथ गलत काम किया गया। लड़की अपनी मां के पास सो रही थी। आरोपी ने सोते हुए उसे उठाया और दूसरे कमरे में ले गया, जहां फिर से उसके साथ रेप किया। इसके बाद उसने इस घटना के बारे में अपनी मां को बताया। लड़की की मां ने रिश्तेदारों को जानकारी दी, जिसके बाद पीड़िता की मां और मौसी दोनों बच्ची को लेकर थाने आई जहां पर आरोपी पिता के खिलाफ शिकायत की।

घर से फरार हो गया बाप

मुंगावली थाना प्रभारी अरविंद सिंह कछुवाह ने बताया कि आरोपी की उम्र 40 साल है। वह मजदूरी का काम करता है। जब लड़की थाने आ रही थी तब वह उसे वापस बुलाने फोन कर रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने थाने में आकर घटना बताई तो वह घर से भाग गया। दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपी की तलाश कर रहे हैं, जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।

रिपोर्ट- अमित कुमार

