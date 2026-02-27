Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

10 साल की बेटी से रेप, आरोपी बाप ने लॉकअप में सुसाइड करने की कोशिश की; हालत नाजुक

Feb 27, 2026 06:56 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, बैतूल
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश में हैवान बने एक बाप ने अपनी 10 साल की नाबालिग बेटी के साथ रेप किया। मां ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लॉकअप में बंद आरोपी बाप ने सुसाइड करने की कोशिश की। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।

10 साल की बेटी से रेप, आरोपी बाप ने लॉकअप में सुसाइड करने की कोशिश की; हालत नाजुक

मध्य प्रदेश में हैवान बने एक बाप ने अपनी 10 साल की नाबालिग बेटी के साथ रेप किया। मां ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लॉकअप में बंद आरोपी बाप ने सुसाइड करने की कोशिश की। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।

बैतूल जिले के मुलताई थाना क्षेत्र में रिश्तों को तार-तार करने और कलेजे को चीर देने वाला मामला सामने आया है। मुलताई क्षेत्र में एक कलयुगी पिता ने अपने ही बेटी के साथ रेप किया। आरोप है कि बच्ची के सौतेले पिता ने घटना को अंजाम दिया। बच्ची ने पहले भी अपनी मां से इस संबंध में शिकायत की थी कि उसे उसके पिता परेशान करते हैं, लेकिन उसकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। कल जब पीड़िता की मां घर के बाहर थी, इसी दौरान पिता ने शराब के नशे में पीड़िता के साथ रेप किया। पुलिस ने आज शुक्रवार को आरोपी को हिरासत में लिया है।

थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि 10 साल की पीड़िता कक्षा पांचवीं की छात्रा है। घटना गुरुवार रात को हुई, जब आरोपी पिता शराब के नशे में घर पहुंचा था। नशे की हालत में उसने बच्ची के साथ रेप किया। इसी दौरान बच्ची की मां ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। मां ने तुरंत बच्ची को आरोपी से अलग किया और बिना देरी किए थाने पहुंचकर अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है।

ये भी पढ़ें:10वीं की बोर्ड परीक्षा दे रही छात्रा ने स्कूल के बाथरूम में बच्चे को जन्म दिया
ये भी पढ़ें:MP विधानसभा में गूंजा अडानी ग्रुप का मामला, कांग्रेस विधायकों का हंगामा; वॉकआउट

एसपी वीरेंद्र कुमार जैन ने बताया कि दोपहर 12:51 पर आरोपी फांसी पर झूल गया। जिसके बाद उसे पुलिस ने देखा और उसे तत्काल नीचे उतारकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोपी ने लॉकअप के अंदर कंबल का किनारा फाड़ कर फांसी लगा ली है। उसे बैतूल रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वह अभी बेहोश है। एसपी ने बताया कि 12:45 पर आरोपी को भोजन दिया गया था, लेकिन उसने भोजन नहीं किया।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|