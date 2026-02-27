10 साल की बेटी से रेप, आरोपी बाप ने लॉकअप में सुसाइड करने की कोशिश की; हालत नाजुक
मध्य प्रदेश में हैवान बने एक बाप ने अपनी 10 साल की नाबालिग बेटी के साथ रेप किया। मां ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लॉकअप में बंद आरोपी बाप ने सुसाइड करने की कोशिश की। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।
बैतूल जिले के मुलताई थाना क्षेत्र में रिश्तों को तार-तार करने और कलेजे को चीर देने वाला मामला सामने आया है। मुलताई क्षेत्र में एक कलयुगी पिता ने अपने ही बेटी के साथ रेप किया। आरोप है कि बच्ची के सौतेले पिता ने घटना को अंजाम दिया। बच्ची ने पहले भी अपनी मां से इस संबंध में शिकायत की थी कि उसे उसके पिता परेशान करते हैं, लेकिन उसकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। कल जब पीड़िता की मां घर के बाहर थी, इसी दौरान पिता ने शराब के नशे में पीड़िता के साथ रेप किया। पुलिस ने आज शुक्रवार को आरोपी को हिरासत में लिया है।
थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि 10 साल की पीड़िता कक्षा पांचवीं की छात्रा है। घटना गुरुवार रात को हुई, जब आरोपी पिता शराब के नशे में घर पहुंचा था। नशे की हालत में उसने बच्ची के साथ रेप किया। इसी दौरान बच्ची की मां ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। मां ने तुरंत बच्ची को आरोपी से अलग किया और बिना देरी किए थाने पहुंचकर अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है।
एसपी वीरेंद्र कुमार जैन ने बताया कि दोपहर 12:51 पर आरोपी फांसी पर झूल गया। जिसके बाद उसे पुलिस ने देखा और उसे तत्काल नीचे उतारकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोपी ने लॉकअप के अंदर कंबल का किनारा फाड़ कर फांसी लगा ली है। उसे बैतूल रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वह अभी बेहोश है। एसपी ने बताया कि 12:45 पर आरोपी को भोजन दिया गया था, लेकिन उसने भोजन नहीं किया।
