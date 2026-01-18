Hindustan Hindi News
कपड़े उतार नहीं तो पिटाई कर दूंगा; MP में पिता ही बना हैवान, बेटी से की दरिंदगी

मध्य प्रदेश के गुना जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी कर डाली। आरोप है कि नाबालिग अपने पिता के साथ जा रही थी।

Jan 18, 2026 03:08 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुना
मध्य प्रदेश के गुना जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी कर डाली। आरोप है कि नाबालिग अपने पिता के साथ जा रही थी। तभी जंगल में पिता ने गलत काम किया।पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार बमोरी इलाके की रहने वाली 15 साल नाबालिग ने शहर के कैंट थाने में अपनी मां के साथ पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि वह अपने पिता के साथ बमोरी के एक शख्स से जमीन के पैसे ले जा रही थी। इसी दौरान उसके पिता ने कहा कि जंगल से हो कर चलें, जल्दी पहुंच जाएंगे। इस पर बच्ची ने भी हामी भर दी। दोनों जंगल के रास्ते जा रहे थे, तभी बीच जंगल में पिता ने बेटी से कहा कि कपड़े उतार, नहीं तो तेरी पिटाई कर दूंगा। डर के कारण बच्ची ने अपने कपड़े उतार दिए।इसके बाद उसके पिता ने उसके साथ गलत काम किया।पिता ने धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से खत्म कर देगा। इसलिए बच्ची ने किसी को कुछ नहीं बताया।

काम होने के बाद दोनों अपने गांव आ गए।बच्ची की मां गुना में थी। रात को बच्ची के फूफा उसे लेकर गुना आ गए। यहां पहुंचकर बच्ची ने अपनी मां को सारी बात बताई। इसके बाद दोनों थाने पहुंचीं।कैंट थाने में बच्ची की शिकायत पर जीरो पर मामला दर्ज कर बमोरी थाने भेज दिया गया।

बमोरी में आरोपी पिता के खिलाफ रेप, पॉस्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया।बमोरी थाना प्रभारी टीआई दिलीप राजोरिया ने बताया कि कैंट थाने में जीरो पर कायमी होकर असल कायमी के लिए मामला बमोरी थाने आया था, जिसके बाद आरोपी पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

