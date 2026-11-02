नशा मुक्ति केंद्र से डिस्चार्ज कराकर बेटे की हत्या, पिता ने 3 लोगों को दी 1-1 लाख की सुपारी; चारों गिरफ्तार
हत्या के बाद मृतक के हाथ, पैर और गर्दन रस्सी से बंधे थे। इसके बाद शव पर नमक डिटर्जेंट डाला और बोरे में बांधकर फेंक दिया था। इसके लिए पिता ने तीन लोगों को सुपारी दी थी।
मध्य प्रदेश के भिंड में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शराब की लत से परेशान एक पिता ने अपने ही बेटे की हत्या की साजिश रच डाली। बेटे को रास्ते से हटाने के लिए पिता ने तीन लोगों को एक-एक लाख रुपये की सुपारी दी। इसके बाद आरोपियों ने युवक की हत्या कर शव को बोरे में बंद कर खंती में फेंक दिया। देहात थाना पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए मृतक के पिता सहित चार आरोपियों को उत्तर प्रदेश के उरई से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल अर्टिगा कार और डेढ़ लाख रुपये भी बरामद किए हैं।
पुलिस के मुताबिक दरम्यानी रात ग्राम मानपुरा में सिद्धेश्वर गार्डन के पास उमरी रोड स्थित खंती में एक काला बोरा पड़ा होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरा खोलकर देखा तो उसमें एक अज्ञात युवक का शव मिला। शव प्लास्टिक की बोरी और तिरपाल में लिपटा हुआ था। मृतक के हाथ, पैर और गर्दन रस्सी से बंधे थे। शरीर पर चोट के निशान थे। पहचान छिपाने और सबूत मिटाने के लिए शव पर नमक और डिटर्जेंट भी डाला गया था।
आदत से पिता था बहुत परेशान
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच के दौरान एक संदिग्ध अर्टिगा कार की गतिविधियां सामने आईं। कार की तलाश करते हुए पुलिस टीम उत्तर प्रदेश के उरई पहुंची, जहां पूछताछ के बाद हत्या की साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार, मृतक की शराब पीने की आदत से उसका पिता परेशान था। इसी वजह से उसने घर में रहने वाले किरायेदार के साथ मिलकर बेटे की हत्या की योजना बनाई। किरायेदार ने अपने दो अन्य साथियों को भी साजिश में शामिल कर लिया। तीनों आरोपियों को हत्या के लिए एक-एक लाख रुपये देने का सौदा तय हुआ।
डिस्चार्ज करवाकर कर दिया हवाले
योजना के तहत तीनों आरोपी अर्टिगा कार से ग्वालियर पहुंचे। मृतक का पिता बस से ग्वालियर पहुंचा और मंथन नशा मुक्ति केंद्र से बेटे को डिस्चार्ज कराकर सिरोल तिराहे पर आरोपियों के हवाले कर दिया। इसके बाद वह वापस लौट गया। आरोप है कि पिता ने घर पहुंचकर बेटे के रेलवे स्टेशन से भाग जाने की झूठी सूचना भी दी।
पिता सहित चार आरोपी गिरफ्तार
दूसरी ओर, आरोपियों ने युवक की हत्या कर शव को बोरी और तिरपाल में लपेटकर मानपुरा की खंती में फेंक दिया। पुलिस ने मृतक के पिता सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर अर्टिगा कार और सुपारी की रकम में से डेढ़ लाख रुपये जब्त किए गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।
रिपोर्ट - अमित कुमार
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