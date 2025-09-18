MP में बाप ने पहले आंखों में मिर्ची झोंकी, फिर चाकू से गोद डाला 24 साल की बेटी को

मध्य प्रदेश में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक शराबी बाप ने पहले अपनी बेटी की आंखों में मिर्ची झोंकी और फिर चाकू से गोद डाला। बताया जा रहा है कि बाप अक्सर बेटी को मारता-पीटता था। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच काफी बहस हुई थी।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के जनकगंज थाना क्षेत्र में एक शख्स ने अपनी 24 साल की बेटी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इससे पहले उसने बेटी की आंखों में मिर्ची झोंकी, ताकि वह वारदात को अंजाम दे सके। घटना गुरुवार को बेलदार का पुरा इलाके की है।

घटना की सूचना मिलते ही जनकगंज पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पिता बादाम सिंह कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पिता अक्सर शराब के नशे में बेटी की पिटाई करता था। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद को ही हत्या की वजह बताया जा रहा है।

बादाम सिंह की बेटी रानी कुशवाहा सिलाई-कढ़ाई का काम करती थी। मृतका की मां भगवती बाई ने बताया कि पति बादाम सिंह एक पैर से दिव्यांग है। पहले वह ऑटो रिक्शा चलाता था। लॉकडाउन के समय एक्सीडेंट हुआ था, इसके बाद से वह घर पर ही रहता था।

घर में किराने की दुकान है, जिसे छोटी बेटी चलाती है। इस दुकान में बादाम सिंह जबरन बैठ जाता था और गल्ले से रुपए निकालकर उन पैसों से शराब पी जाता था। विरोध करने पर वह घर में गाली गलौज करता था। जब बेटी रानी इसका विरोध करती थी तो वह उससे मारपीट करता था।

गुरुवार को भी आरोपी पिता बादाम सिंह गल्ले से पैसे निकल रहा था, जिसका रानी ने विरोध किया तो गुस्से में उसने रानी की चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। जनकगंज थाना प्रभारी अतुल सिंह सोलंकी ने बताया कि आरोपी पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

वहीं, घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतका की मां से बातचीत की। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पिता नशे आदी था। विवाद के चलते उसने यह कदम उठाया है। फिलहाल अलग-अलग पहलुओं को लेकर पड़ताल की जा रही है। ऑनर किलिंग के एंगल से भी जांच की जा रही है।