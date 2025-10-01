Father in law stops daughter-in-law from dancing, murders elderly man with husband and son ससुर ने बहु को दुर्गा पंडाल में डांस करन से रोका, पति और बेटे के साथ मिलकर बुजुर्ग का किया मर्डर, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Father in law stops daughter-in-law from dancing, murders elderly man with husband and son

ससुर ने बहु को दुर्गा पंडाल में डांस करन से रोका, पति और बेटे के साथ मिलकर बुजुर्ग का किया मर्डर

यहां एक बुजुर्ग शख्स ने अपनी बहु को दुर्गा पंडाल में डांस करने के लिए मना किया, जिसके बाद उसके पुत्र, बहु और नाती ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। पोते ने पहले फावड़े से हमला किया, जिसके बाद पत्नी और पुत्र ने मिलकर लाठी डंडों से पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, मऊगंजWed, 1 Oct 2025 07:47 PM
share Share
Follow Us on
ससुर ने बहु को दुर्गा पंडाल में डांस करन से रोका, पति और बेटे के साथ मिलकर बुजुर्ग का किया मर्डर

मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में हुई एक हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। यहां एक बुजुर्ग शख्स ने अपनी बहु को दुर्गा पंडाल में डांस करने के लिए मना किया, जिसके बाद उसके पुत्र, बहु और नाती ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। पोते ने पहले फावड़े से हमला किया, जिसके बाद पत्नी और पुत्र ने मिलकर लाठी डंडों से पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

29 सितंबर को मऊगंज जिले के हनुमना थाना क्षेत्र के ग्राम हाटा में हुए एक पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमे एक बुजुर्ग को अपनी जान गवानी पड़ी। दुर्गा पंडाल में अपनी बहू को गांव के लोगों के साथ नाचने से रोकने को लेकर शुरू हुए विवाद में, बेटे, पत्नी और पोते ने मिलकर दादा रामरती विश्वकर्मा की हत्या कर दी। पोते ने पहले उन पर फावड़े से हमला किया फिर बेटे और बहु ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर पीट डाला, गंभीर चोटें लगने से उनकी मौत हो गई।

मऊगंज एडिशनल एसपी के मुताबिक 29 सितंबर की रात तकरीबन 10 बजे मृतक रामरति विश्वकर्मा ने दुर्गा पंडाल में आकर अपनी बहू को गांव के लोगों के साथ डांस करने से मना किया था। महज इतनी सी बात को लेकर घर लौटने के बाद विवाद बढ़ गया।

इसके बाद मृतक के नाती ने पहले उस पर फावड़े से हमला कर दिया, इसके बाद मृतक की पत्नी और पुत्र वेद प्रकाश ने लाठी डंडों से पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मृतक रामरति विश्वकर्मा के पुत्र वेद प्रकाश विश्वकर्मा, नाती सोनू विश्वकर्मा एवं पत्नी के विरुद्ध बीएनएस की धाराओं के तहत हत्या का अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।

रिपोर्ट- सादाब सिद्दीकी

Madhya Pradesh Crime News Murder
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|