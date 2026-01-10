हाईवे पर ही कर दिया नवजात बच्ची का अंतिम संस्कार, सीहोर में क्यों फूटा पिता का गु्स्सा

संक्षेप: एमपी के सीहोर जिले में मानवता और स्वास्थ्य व्यवस्था को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। नाराज परिजनों ने सड़क को ही श्मशान बना लिया और नवजात बच्ची का हाईवे पर अंतिम संस्कार कर दिया। बताया जा रहा है कि संतोष जाट की पत्नी ममता जाट को जिला अस्पताल में 30 दिसंबर को प्रवस के लिए भर्ती कराया गया था।

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में मानवता और स्वास्थ्य व्यवस्था को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। नाराज परिजनों ने सड़क को ही श्मशान बना लिया और नवजात बच्ची का हाईवे पर अंतिम संस्कार कर दिया। बताया जा रहा है कि संतोष जाट की पत्नी ममता जाट को जिला अस्पताल में 30 दिसंबर को प्रवस के लिए भर्ती कराया गया था। 2 जनवरी 26 की रात 2 बजे के करीब महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका वजन मात्र 900 ग्राम था। गंभीर हालत में शिशु को एसएनसीयू में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान 5 जनवरी दोपहर 3 बजे के करीब उसकी मौत हो गई। मासूम की मौत के बाद पिता संतोष जाट ने जिला अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और अमानवीय व्यवहार के आरोप लगाए और अस्पताल के सामने सड़क पर धरना दे दिया।

परिजनों का आरोप है कि प्रसव के समय डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे और एस.एन.सी.यू. के चिकित्सक स्टाफ का व्यवहार भी ठीक नहीं था और धरने से उसे जबरन उठा दिया गया था। जिसके बाद आक्रोशित पिता ने अपनी बच्ची का हाईवे पर ही अंतिम संस्कार कर दिया।

अंतिम संस्कार का यह दिल दहला देने वाला वीडियो 6 जनवरी का बताया जा रहा है, जो अब सामने आया है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और अमानवीय व्यवहार के आरोप लगाए हैं। इस घटना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में काफी गुस्सा है।