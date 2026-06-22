NEET एग्जाम सेंटर पर 2 मिनट की देरी, बेबस पिता ने गेट पर दे मारा सिर; VIDEO
NEET RE-Exam 2026: एग्जाम सेंटर पर 2 मिनट की देरी के वजह से दो छात्राएं एग्जाम नहीं दे सकीं। इस दौरान एक छात्रा के पिता ने अपना सिर गेट पर दे मारा। इसके बाद बेटी ने जैसे-तैसे अपने पिता को संभाला। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
NEET RE-Exam 2026: मध्य प्रदेश के विदिशा में दो छात्राएं कुछ मिनट देरी से पहुंची तो उन्हें एग्जाम सेंटर में एंट्री ही नहीं दी गई। वहीं एक अन्य छात्रा गलत एडमिट कार्ड के साथ सेंटर पर पहुंची तो उसे भी एग्जाम नहीं देने दिया गया। इस दौरान एक पिता ने अपनी बेटी को एग्जाम में बिठाने के लिए वहां मौजूद अधिकारियों से काफी गुहार लगाई। तय नियम के मुताबिक देरी से पहुंची बेटी को एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया। इस दौरान पिता ने परेशान होकर अपना सिर गेट पर जोर से पटक दिया और वे नीच गिर गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है।
'द फ्री प्रेस जर्नल' के मुताबिक, स्नेहा और रागिनी नाम की दो छात्राएं सेंटर पर 1:32 बजे पहुंची थीं यानी एग्जाम शुरू होने के दो मिनट बाद। सिक्योरिटी स्टाफ ने उन्हें नियमों के मुताबिक एंट्री नहीं दी। इस दौरान छात्राओं के परिजन ने हाथ जोड़कर आग्रह किया।
हताश होकर अपना सिर गेट पर दे मारा
इस दौरान रागिनी के पिता ने भी कई बार गुहार लगाई फिर हताश होकर अपना सिर गेट पर दे मारा। इसके बाद वे जमीन पर गिर गए। इस दौरान बेटी जोर-जोर से रोने लगी और पिता को गले से लगा लिया। यह घटना गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की है। एग्जाम सेंटर पर छात्रों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही एंट्री दिए जाने की अनुमति थी।
70 किलोमीटर दूर से आए थे बेटी और पिता
रागिनी के पिता ने इस दौरान अधिकारियों को बताया कि रास्ते में बारिश हो रही थी और वे 70 किलोमीटर दूर से आए हैं। रागिनी के पिता का कहना था कि वे समय से ही घर से निकले थे। वहीं इसके बाद नोडल अधिकारी और केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल गीता भदौरिया छात्राओं के पास पहुंचीं। उन्हें एंट्री दी गई मगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल होने और सिस्टम में अटेंडेंस दर्ज होने के वजह से छात्राएं फिर भी एग्जाम नहीं दे सकीं। इसके बाद छात्राओं और उनके परिजनों में निराशा छा गई और उन्हें वापस घर लौटना पड़ा।
रद्द होने के बाद दोबारा हुआ एग्जाम
आपको बता दें कि नीट यूजी एग्जाम तीन मई को आयोजित किया गया थ। मगर पेपर लीक के वजह से एग्जाम रद्द कर दिया गया। केंद्र सरकार ने 21 जून को री-एग्जाम शेड्यूल किया । परीक्षा न दे पाईं छात्राओं का कहना है कि पिछले एग्जाम रद्द कर दिया गया और अब री-एग्जाम में भी उनके हाथ से निकल गया।
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