Father and son died due to electric shock in Gwalior बाप-बेटे की मौत से घर में पसर गया मातम, खेत में करंट की चपेट में आने से गई जान, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Father and son died due to electric shock in Gwalior

बाप-बेटे की मौत से घर में पसर गया मातम, खेत में करंट की चपेट में आने से गई जान

खेत पर लगी मोटर को चालू करने जाते समय 33 हजार वोल्टेज लाइन का तार खेत में टूटा पड़ा था। दोनों ने उसे देख नहीं पाया और उसके करंट की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियरThu, 4 Sep 2025 05:28 PM
share Share
Follow Us on
बाप-बेटे की मौत से घर में पसर गया मातम, खेत में करंट की चपेट में आने से गई जान

ग्वालियर जिले में करेंट लगने से पिता-पुत्र की मौत होने की खबर सामने आई है। गुरुवार को दोनों अपने खेत पर काम करने गए थे। इसी दौरान खेत पर लगी मोटर को चालू करने जाते समय 33 हजार वोल्टेज लाइन का तार खेत में टूटा पड़ा था। दोनों ने उसे देख नहीं पाया और उसके करंट की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। पिता गुलाब सिंह बघेल की उम्र 55 साल है। बेटे सतेंद्र सिंह बघेल की उम्र 25 साल है।

घटना जिले के पिछोर थाना क्षेत्र के बिर्राट गांव की है। आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों ने हादसे की सूचना परिजनों को दी। परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पिछोर थाना प्रभारी बलविंदर ढिल्लन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा बनाया और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा।

परिवार में बाप-बेटे की मौत से सबका रो-रोकर बुरा हाल है। गांव-समाज में भी दो-दो मौत से सन्नाटा और मातम का माहौल छाया हुआ है। एसडीओपी सौरभ कुमार ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे।इस हादसे से पूरे गांव में शोक का माहौल है।ग्रामवासी पीड़ित परिवार को सांत्वना दे रहे हैं।

खबर अपडेट हो रही है…

रिपोर्ट- अमित कुमार

Madhya Pradesh Dead Body Gwalior
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|