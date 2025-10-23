MP में किसानों का हल्लाबोल; विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली, अर्धनग्न हो किया प्रदर्शन, इसलिए सड़क पर उतरे

संक्षेप: रैली खत्म होने के बाद किसान एकजुट होकर बुरहानपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ऑफिस का घेराव कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गईं, तो और ज्यादा उग्र आंदोलन किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में गुरुवार को किसानों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने केले की फसल का बीमा और MSP की मांग को लेकर अर्धनग्न होते हुए जमकर प्रदर्शन किया। अपना आक्रोश जताने के लिए हजारों की संख्या में जमा हुए किसानों ने पहले तो अर्धनग्न होकर खकनार क्षेत्र से ट्रैक्टरों की एक विशाल रैली निकाली और इस दौरान जिला प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी भी की।

किसानों ने आरोप लगाते हुए दावा किया कि केले की फसल बीमा योजना में भारी अनियमितता हो रही है, और उसकी नुकसानी का उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा है। रैली खत्म होने के बाद किसान एकजुट होकर बुरहानपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ऑफिस का घेराव कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गईं, तो और ज्यादा उग्र आंदोलन किया जाएगा।

अपने विरोध प्रदर्शन को लेकर एक किसान ने बताया, 'यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कि अपने आप को किसान हितैषी सरकार बताती है। लेकिन पूरे प्रदेश में ही किसान फसल बीमा योजना को लेकर या खाद की समस्या को लेकर या ऐसी कई अन्य समस्याओं को लेकर परेशान हैं। लेकिन भाजपा की यह सरकार कुंभकरण की नींद सो रही है। आज किसान सड़कों पर है, और अन्नदाता परेशानी झेल रहा है। लेकिन सरकार को किसानों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी के चलते आज सभी किसान भाइयों को साथ लेकर यह ट्रैक्टर रैली निकाली गई है।' वहीं एक अन्य किसान ने विरोध को लेकर बताया कि आज किसानों में आक्रोश है, जिसके चलते ही हमें सड़क पर उतरकर, आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

इधर ट्रैक्टर पर सवार होकर रैली में निकले एक अन्य किसान नेता ने MSP लागू करने की मांग की। उसने कहा, आज किसान बहुत परेशान हैं, उन्हें उनकी फसल का बीमा नहीं मिल रहा है। और उन्हें दर-दर भटकना पड़ रहा है। इसीलिए किसान को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, और यह सिर्फ अभी एक चेतावनी है। अगर अब भी सुनवाई नहीं हुई तो किसान बड़ा और उग्र आंदोलन करने को तैयार हैं। क्योंकि देश के अन्नदाता की ही नहीं सुनी जाएगी तो फिर किसकी सुनेंगे। इसलिए फसल का दाम बढ़ना चाहिए, और एमएसपी लागू होना चाहिए।