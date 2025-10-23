Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Farmers in MP staged massive tractor rally, staged a semi-nude protest, and took to the streets for this reason
MP में किसानों का हल्लाबोल; विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली, अर्धनग्न हो किया प्रदर्शन, इसलिए सड़क पर उतरे

MP में किसानों का हल्लाबोल; विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली, अर्धनग्न हो किया प्रदर्शन, इसलिए सड़क पर उतरे

संक्षेप: रैली खत्म होने के बाद किसान एकजुट होकर बुरहानपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ऑफिस का घेराव कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गईं, तो और ज्यादा उग्र आंदोलन किया जाएगा।

Thu, 23 Oct 2025 04:48 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश
share Share
Follow Us on

मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में गुरुवार को किसानों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने केले की फसल का बीमा और MSP की मांग को लेकर अर्धनग्न होते हुए जमकर प्रदर्शन किया। अपना आक्रोश जताने के लिए हजारों की संख्या में जमा हुए किसानों ने पहले तो अर्धनग्न होकर खकनार क्षेत्र से ट्रैक्टरों की एक विशाल रैली निकाली और इस दौरान जिला प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी भी की।

किसानों ने आरोप लगाते हुए दावा किया कि केले की फसल बीमा योजना में भारी अनियमितता हो रही है, और उसकी नुकसानी का उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा है। रैली खत्म होने के बाद किसान एकजुट होकर बुरहानपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ऑफिस का घेराव कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गईं, तो और ज्यादा उग्र आंदोलन किया जाएगा।

अपने विरोध प्रदर्शन को लेकर एक किसान ने बताया, 'यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कि अपने आप को किसान हितैषी सरकार बताती है। लेकिन पूरे प्रदेश में ही किसान फसल बीमा योजना को लेकर या खाद की समस्या को लेकर या ऐसी कई अन्य समस्याओं को लेकर परेशान हैं। लेकिन भाजपा की यह सरकार कुंभकरण की नींद सो रही है। आज किसान सड़कों पर है, और अन्नदाता परेशानी झेल रहा है। लेकिन सरकार को किसानों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी के चलते आज सभी किसान भाइयों को साथ लेकर यह ट्रैक्टर रैली निकाली गई है।' वहीं एक अन्य किसान ने विरोध को लेकर बताया कि आज किसानों में आक्रोश है, जिसके चलते ही हमें सड़क पर उतरकर, आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

इधर ट्रैक्टर पर सवार होकर रैली में निकले एक अन्य किसान नेता ने MSP लागू करने की मांग की। उसने कहा, आज किसान बहुत परेशान हैं, उन्हें उनकी फसल का बीमा नहीं मिल रहा है। और उन्हें दर-दर भटकना पड़ रहा है। इसीलिए किसान को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, और यह सिर्फ अभी एक चेतावनी है। अगर अब भी सुनवाई नहीं हुई तो किसान बड़ा और उग्र आंदोलन करने को तैयार हैं। क्योंकि देश के अन्नदाता की ही नहीं सुनी जाएगी तो फिर किसकी सुनेंगे। इसलिए फसल का दाम बढ़ना चाहिए, और एमएसपी लागू होना चाहिए।

रिपोर्ट- निशात मोहम्मद सिद्दीकी

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|