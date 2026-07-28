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MP में किसानों शुरू कर दिया पैदल मार्च, मुख्यमंत्री आवास घेरने की है तैयारी; क्या हैं मांगें

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने की शुरुआत के बाद अब देश के अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इस दौरान नर्मदापुर से किसानों ने पैदल मार्च शुरू कर दिया है और मुख्यमंत्री आवास घेरने की तैयारी कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ते एमपी के किसान
मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ते एमपी के किसान

जंतर-मंतर पर से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन और पैदल मार्च का सिलसिला अब देश में कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के किसानों ने अब भोपाल तक पैदल मार्च शुरू कर दिया है। किसानों की मांग है कि उनसे न्यूननत मसर्थन मूल्य पर मूंग की पूरी फसल खरीदी जाए। अपनी मांग को लेकर किसानों ने पैदल मार्च शुरू कर दिया है और भोपाल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस दौरान पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, तो कहीं-कहीं बवाल भी सामने आ रहा है।

बता दें कि हजारों की संख्या में किसान होशंगाबाद रोड पर जमा हुए और मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर दिए। इस दौरान रास्ते में जगह-जगह लगी हुई बैरिकेडिंग के पास पुलिस ने किसानों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसान बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान हजारों की संख्या में किसान लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस उन्हें रोक नहीं पा रही है।

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किसान और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प

किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे हैं। इस दौरान होशंगाबाद रोड पर किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प देखने को मिली। किसानों की भीड़ ने उन्हें रोकने के लिए बनाई गई बैरिकेडिंग को गिरा दिया और रस्सी को भी हटाकर लगातार आगे बढ़ते गए।

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क्या हैं किसानों की मांगें

मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूछ कर रहे किसानों की मांग है कि उनकी मूंग की फसल को 100 परसेंट एमएसपी पर खरीदा जाए और उन्हें मिलने वाली खाद के वितरण में भी पारदर्शिता लाई जाए और सिस्टम में सुधार किया जाए। खाद वितरण को लेकर किसानों में नाराजगी चल रही है, जो मंगलवार को होशंगाबाद रोड पर देखने को मिल रही है। यहां भारी संख्या में किसान आगे की ओर बढ़ रहे हैं।

सीएम आवास की तरफ कूच कर रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस बलों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस दौरान कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। किसान लगातार सीएम आवास की तरफ बढ़ते जा रहे हैं।

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सीएम आवास की तरफ कूच कर रहे किसान पैदल के साथ-साथ अपनी गाडि़यों की छतों पर भी बैठकर आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान उन्हें रोकने के लिए पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हाथों तिरंगा लिए किसान आगे बढ़ते हुए अपने रास्ता में आने वाली रस्सी और बैरिकेडिंग को हटाकर आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान पुलिसबल उन्हें रोकने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो रहे हैं।

Mohammad Azam

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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