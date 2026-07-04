Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अंधेरे में भालू को भैंस समझ बैठा किसान, एक झटके में छीन ली सांसें; गांव में दहशत का माहौल

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, शहडोल
Follow us on Google News
share

किसान अपनी दो दिनों से लापता भैंस को ढूंढने निकला था। मगर इस दौरान अंधेरे में भालू को ही भैंस समझ बैठा। हिंसक जानवर ने उसे मौत के घाट उतारा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में दहशत फैल गई।

अंधेरे में भालू को भैंस समझ बैठा किसान, एक झटके में छीन ली सांसें; गांव में दहशत का माहौल

मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में भालू को भैंस समझने की भूल किसान को भारी पड़ गई, किसान और भालू के बीच संघर्ष में किसान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान भैंस की तलाश में निकला था, शाम के अंधेरे में किसान ने भालू को अपनी लापता भैंस समझ लिया था, और उसके करीब पहुंच गया इस दौरान भालू ने हमला कर दिया और इस हमले में किसान की दर्दनाक मौत हो गई, सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची।

पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। इससे पहले गोहपारू वन परिक्षेत्र के धनवाह गांव में भी भालू के हमले में 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई थी। वह जंगल से लकड़ी लेने गया था और हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। लगातार दूसरी घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से वन्यजीवों की निगरानी और सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने की मांग की है।

ये भी पढ़ें:नशे की लत और ताने; एमपी के शहडोल में बेटे ने की मां की हत्या, ऐसे खुली पोल

दो दिन से लापता थी भैंस

ताजा घटना शहडोल जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र के महरोई गांव के पास खनौधी वन परिक्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जंहा 52 वर्षीय किसान सोनसाय गोंड की भैंस दो दिन से लापता थी, वह लाठी लेकर तलाश करते हुए खनौधी वन परिक्षेत्र के मुर्गा महरोई गांव के समीप सोन नदी तट पहुंचा ओर अंधेरे में काले जानवर को भैंस समझकर पकड़ने लगा लेकिन वह हिंसक भालू निकला गया और हमला कर दिया, किसान ने लाठी से बचाव किया, मगर भालू ने सिर पर गंभीर चोटें पहुंचाईं।

ये भी पढ़ें:शहडोल में रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में लगी आग, अचानक धूं धूं कर जलने लगी बोगी

एक हफ्ते में दो मौतें

सूचना पर वन विभाग और गोहपारू पुलिस पहुंची, मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया, घटना के बाद गांव में दहशत है। ग्रामीणों का कहना है कि अब खेतों में काम करना और मवेशी चराना भी जोखिम भरा हो गया है। उन्होंने वन विभाग से क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाने, भालू की निगरानी करने और गांवों में लोगों को सतर्क करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि जिले में एक सप्ताह के भीतर भालू के हमले से मौत का यह दूसरा मामला है।

ये भी पढ़ें:MP के शहडोल में कोयला खदान में हादसा; 2 मजदूरों की मौत, कई अन्य घायल

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार किसान गुरुवार सुबह मवेशी लेकर घर से निकला था लेकिन देर शाम तक वापस नहीं आने पर परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने खेत में शव देखा और इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी। पुलिस को प्रारंभिक जांच में शरीर पर मिले गहरे घाव और घटनास्थल के आसपास के निशानों के आधार पर भालू के हमले की आशंका जताई गई है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और वन विभाग की जांच के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि होगी।

रिपोर्ट - विजेन्द्र यादव

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।