अंधेरे में भालू को भैंस समझ बैठा किसान, एक झटके में छीन ली सांसें; गांव में दहशत का माहौल
किसान अपनी दो दिनों से लापता भैंस को ढूंढने निकला था। मगर इस दौरान अंधेरे में भालू को ही भैंस समझ बैठा। हिंसक जानवर ने उसे मौत के घाट उतारा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में दहशत फैल गई।
मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में भालू को भैंस समझने की भूल किसान को भारी पड़ गई, किसान और भालू के बीच संघर्ष में किसान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान भैंस की तलाश में निकला था, शाम के अंधेरे में किसान ने भालू को अपनी लापता भैंस समझ लिया था, और उसके करीब पहुंच गया इस दौरान भालू ने हमला कर दिया और इस हमले में किसान की दर्दनाक मौत हो गई, सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची।
पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। इससे पहले गोहपारू वन परिक्षेत्र के धनवाह गांव में भी भालू के हमले में 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई थी। वह जंगल से लकड़ी लेने गया था और हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। लगातार दूसरी घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से वन्यजीवों की निगरानी और सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने की मांग की है।
दो दिन से लापता थी भैंस
ताजा घटना शहडोल जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र के महरोई गांव के पास खनौधी वन परिक्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जंहा 52 वर्षीय किसान सोनसाय गोंड की भैंस दो दिन से लापता थी, वह लाठी लेकर तलाश करते हुए खनौधी वन परिक्षेत्र के मुर्गा महरोई गांव के समीप सोन नदी तट पहुंचा ओर अंधेरे में काले जानवर को भैंस समझकर पकड़ने लगा लेकिन वह हिंसक भालू निकला गया और हमला कर दिया, किसान ने लाठी से बचाव किया, मगर भालू ने सिर पर गंभीर चोटें पहुंचाईं।
एक हफ्ते में दो मौतें
सूचना पर वन विभाग और गोहपारू पुलिस पहुंची, मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया, घटना के बाद गांव में दहशत है। ग्रामीणों का कहना है कि अब खेतों में काम करना और मवेशी चराना भी जोखिम भरा हो गया है। उन्होंने वन विभाग से क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाने, भालू की निगरानी करने और गांवों में लोगों को सतर्क करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि जिले में एक सप्ताह के भीतर भालू के हमले से मौत का यह दूसरा मामला है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार किसान गुरुवार सुबह मवेशी लेकर घर से निकला था लेकिन देर शाम तक वापस नहीं आने पर परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने खेत में शव देखा और इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी। पुलिस को प्रारंभिक जांच में शरीर पर मिले गहरे घाव और घटनास्थल के आसपास के निशानों के आधार पर भालू के हमले की आशंका जताई गई है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और वन विभाग की जांच के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि होगी।
रिपोर्ट - विजेन्द्र यादव
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