दिल्ली ब्लास्ट का महू कनेक्शन, MP में बना था अल-फलाह यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट

संक्षेप: लाल किला विस्फोट मामले में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उसका मध्य प्रदेश के महू से गहरा कनेक्शन सामने आया है, जबकि सुरक्षा एजेंसियों ने खुलासा किया है कि 'डॉक्टर मॉड्यूल' का मास्टरमाइंड जम्मू-कश्मीर का इमाम इरफान अहमद था, जो मेडिकल छात्रों का ब्रेनवॉश कर रहा था।

Wed, 12 Nov 2025 08:35 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
दिल्ली में सोमवार शाम हुए कार विस्फोट और हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद 2,563 किलो विस्फोटक मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी चर्चा में है। आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तर किए गए मुज्जमिल शकील और उमर नबी मोहम्मद इसी यूनिवर्सिटी के छात्र थे। जांच में यूनिवर्सिटी का मध्य प्रदेश के महू से कनेक्शन सामने आया है। यूनिवर्सिटी को संचालित करने वाले अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना महू में जवाद अहमद सिद्दीकी ने की थी। फिलहाल वह ट्रस्ट का अध्यक्ष और यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति है।

फरीदाबाद स्थित इस विश्वविद्यालय की शुरुआत इंजीनियरिंग कालेज से हुई थी। जांच में यह भी पता चला है कि डॉ. मुजम्मिल शकील, उमर मोहम्मद और शाहीन शाहिद फरीदाबाद के अल-फलाह अस्पताल में काम करते थे। जवाद ने सबसे पहले अल-फलाह नाम से इन्वेस्टमेंट कंपनी खोली थी। इसमें अच्छे मुनाफे का वादा कर निवेश कराया, लेकिन 2001 में फ्रॉड कर परिवार समेत दिल्ली शिफ्ट हो गया। इसके बाद कॉलेज की शुरुआत की। बाद में यह यूनिवर्सिटी बनी। एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी ने बताया कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक जवाद का परिवार महू के कायस्थ मोहल्ले में रहता था। जवाद के दो और भाई हैं। उनकी पढ़ाई-लिखाई भी महू में ही हुई। पिता मोहम्मद हामिद सिद्दीकी महू के शहर काजी रहे हैं। पुलिस अब महू में रहने वाले उसके रिश्तेदारों की जानकारी जुटा रही है।

दिल्ली में धमाके के बाद जिस 'फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल' की इतनी चर्चा हो रही है उसका मास्टरमाइंड जम्मू-कश्मीर का एक इमाम बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी पहचान इमाम इरफान अहमद के रूप में की है। वह जम्मू-कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है और लंबे समय से फरीदाबाद में आतंक की नई फैक्ट्री विकसित करने में लगा हुआ था। डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट्स के दिमाग में वह जिहादी जहर भरने में जुटा हुआ था। फरीदाबाद में हथियार और विस्फोटकों की बरामदगी और लाल किले के पास धमाके के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से इमाम इरफान भी एक है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इमाम इरफान अहमद मेडिकल स्टूडेंट्स को चरमपंथी बनाने में जुटा था। वह लगातार उनका ब्रेन वॉश कर रहा था।

बताया जा रहा है कि इमाम पहले श्रीनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टाफ था। वह नौगाम मस्जिद में मिले कई मेडिकल स्टूडेंट्स के टच में था। धीरे-धीरे उसने फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज में एक नए मॉड्यूल की नींव रखी। इसमें कई डॉक्टर भी शामिल थे। इमाम कई मेडिकल स्टूडेंट्स को आतंक का पाठ पढ़ाने में जुटा था। वह अफगानिस्तान में कुछ लोगों से VoIP के जरिए जुड़ा था।

फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में इमाम के साथ दो डॉक्टर मुजम्मिल शकील और मोहम्मद उमर इस मिशन को बढ़ाने में बहुत सक्रिय थे। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अहमद इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड था तो शकील और उमर का रोल प्लानिंग को जमीन पर उतारने की थी। अब तक की जांच के आधार पर बताया जा रहा है कि धमाके को मोहम्मद उमर ने हड़बड़ी में अंजाम दिया। फरीदाबाद मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद उमर जल्दबाजी में था। उमर सीधे तौर पर मौलवी इरफान अहमद से जुड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश की डॉ. शाहीन सईद को इस मॉड्यूल का फाइनेंसर बताया जा रहा है। वह भी फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। शाहीन को जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग जमात-उल-मोमिनात का भारतीय कमांडर बताया जा रहा है।

(रिपोर्ट- हेमंत)

भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
