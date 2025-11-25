नक्सली मुठभेड़ में शहीद इंस्पेक्टर के परिवार को 1 करोड़, छोटे भाई को नौकरी; MP सरकार की घोषणा

Hindustan Hindi News
मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य पुलिस के सम्मानित अधिकारी इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के परिवार को एक करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इंस्पेक्टर शर्मा पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ हुए भीषण मुठभेड़ में शहीद हो गए थे।

Tue, 25 Nov 2025 06:27 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, भोपाल
मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य पुलिस के सम्मानित अधिकारी इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के परिवार को एक करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इंस्पेक्टर शर्मा पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ हुए भीषण मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। शर्मा मध्य प्रदेश की विशिष्ट नक्सल-विरोधी इकाई हॉक फोर्स के सदस्य थे और माओवाद प्रभावित बालाघाट जिले में तैनात थे।

एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने उनके छोटे भाई अंकित को अनुकंपा के आधार पर जिला पुलिस बल में उप-निरीक्षक के पद पर नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है। अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इंस्पेक्टर (विशेष सशस्त्र बल) शर्मा के परिवार को एक करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। शर्मा 19 नवंबर को छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान शहीद हो गए थे।

इंस्पेक्टर आशीष शर्मा एक प्रतिभाशाली और साहसी पुलिस अधिकारी थे। उन्हें दो बार राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया था। शहीद इंस्पेक्टर को 2021 में मुख्यमंत्री द्वारा आंतरिक सेवा पदक और 2023 में दुर्गम सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। अधिकारी ने बताया कि कर्तव्य के दौरान अनुकरणीय साहस और वीरता का परिचय देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उन्हें 2023 में बिना बारी के पदोन्नति प्रदान की गई थी।

