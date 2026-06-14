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दूसरी जगह तय हुआ रिश्ता तो प्रेमी ने भेज दिया फोटो, जबलपुर में जमकर हुई हिंसा; 16 लोगों पर केस दर्ज

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जबलपुर
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मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक लड़की और एक लड़का रिलेशनशिप में थे। इस दौरान दूसरी जगह रिश्ता तय होने पर लड़के ने फोटोज और वीडियो परिवार को भेज दिया। रिश्ता टूटने पर दोनों परिवारों में जमकर मारपीट हुई है।

दूसरी जगह तय हुआ रिश्ता तो प्रेमी ने भेज दिया फोटो, जबलपुर में जमकर हुई हिंसा; 16 लोगों पर केस दर्ज

भीषण गर्मी झेल रहे मध्य प्रदेश के जबलपुर की हवा रोज की तरह बह रही थी, लेकिन अचानक उठी आग ने हवा को और गर्म कर दिया। दरअसल, जबलपुर के मझौली में एक लड़की और एक लड़का आपस में प्रेम करते थे। इस दौरान लड़की का रिश्ता कहीं और तय हो गया, तो लड़कने दोनों की फोटो और वीडियो उसके नए रिश्तेदारों को भेज दिया। इसके बाद विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ा की थाने के सामने दोनों गुट कानून को हाथों में लिया और आगजनी शुरू कर दी। पुलिस ने 16 लोगों पर केस दर्ज किया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

दूसरी जगह रिश्ता तय होने पर शुरू हुआ बवाल

दूसरी जगह रिश्ता तय होने से नाराज लड़के ने जब फोटोज और वीडियो भेजे तो लड़की का रिश्ता टूट गया। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच में पंचायत हुई। पंचायत के दौरान कोई हल नहीं निकला। मामले को लेकर दोबारा पंचायत हुई, तब भी कोई हल नहीं निकला। इसके बाद बवाल शुरू हो गया। दोनों पक्ष एक-दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। इस दौरान दोनों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में कई को गंभीर चोट भी आई है। थाने के सामने ही लोगों ने वहां खड़ी गाड़ियों को भी आग लगा दिया।

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इलाके में मच गई थी अफरा-तफरी

इस मामले की जानकारी देते हुए मझौली थाना इंचार्ज नेहरू खाडते ने बताया कि शुक्रवार देर रात दोनों परिवारों के लोग पुलिस स्टेशन के सामने बाजार चौक पर इकट्ठा हुए थे। इस दौरान दोनों परिवारों के बीच बहस हुई और बहस हिंसक हो गई। दोनों परिवार के लोगों ने एक-दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इतने से मन नहीं भरा तो दोनों ही गुटों ने वहां खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। गाड़ियों में आग लगने के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और वहां भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने बाद में इस मामले को नियंत्रित किया।

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क्या बोले एसपी

इस घटना की जानकारी देते हुए जबलपुर के एसपी संपत उपाध्याय ने बताया कि विवाद युवक और युवती के रिश्ते को लेकर हुआ था। दोनों परिवारों के बीच शुरू हुई बहस मारपीट और फिर हिंसा में बदल गई। एसपी ने बताया कि दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज कर लिए गए हैं। दोनों परिवारों के लोगों पर दंगा करने के साथ ही कानून की अन्य धाराओं के तहत 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एसपी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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