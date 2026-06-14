दूसरी जगह तय हुआ रिश्ता तो प्रेमी ने भेज दिया फोटो, जबलपुर में जमकर हुई हिंसा; 16 लोगों पर केस दर्ज
मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक लड़की और एक लड़का रिलेशनशिप में थे। इस दौरान दूसरी जगह रिश्ता तय होने पर लड़के ने फोटोज और वीडियो परिवार को भेज दिया। रिश्ता टूटने पर दोनों परिवारों में जमकर मारपीट हुई है।
भीषण गर्मी झेल रहे मध्य प्रदेश के जबलपुर की हवा रोज की तरह बह रही थी, लेकिन अचानक उठी आग ने हवा को और गर्म कर दिया। दरअसल, जबलपुर के मझौली में एक लड़की और एक लड़का आपस में प्रेम करते थे। इस दौरान लड़की का रिश्ता कहीं और तय हो गया, तो लड़कने दोनों की फोटो और वीडियो उसके नए रिश्तेदारों को भेज दिया। इसके बाद विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ा की थाने के सामने दोनों गुट कानून को हाथों में लिया और आगजनी शुरू कर दी। पुलिस ने 16 लोगों पर केस दर्ज किया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
दूसरी जगह रिश्ता तय होने पर शुरू हुआ बवाल
दूसरी जगह रिश्ता तय होने से नाराज लड़के ने जब फोटोज और वीडियो भेजे तो लड़की का रिश्ता टूट गया। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच में पंचायत हुई। पंचायत के दौरान कोई हल नहीं निकला। मामले को लेकर दोबारा पंचायत हुई, तब भी कोई हल नहीं निकला। इसके बाद बवाल शुरू हो गया। दोनों पक्ष एक-दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। इस दौरान दोनों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में कई को गंभीर चोट भी आई है। थाने के सामने ही लोगों ने वहां खड़ी गाड़ियों को भी आग लगा दिया।
इलाके में मच गई थी अफरा-तफरी
इस मामले की जानकारी देते हुए मझौली थाना इंचार्ज नेहरू खाडते ने बताया कि शुक्रवार देर रात दोनों परिवारों के लोग पुलिस स्टेशन के सामने बाजार चौक पर इकट्ठा हुए थे। इस दौरान दोनों परिवारों के बीच बहस हुई और बहस हिंसक हो गई। दोनों परिवार के लोगों ने एक-दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इतने से मन नहीं भरा तो दोनों ही गुटों ने वहां खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। गाड़ियों में आग लगने के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और वहां भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने बाद में इस मामले को नियंत्रित किया।
क्या बोले एसपी
इस घटना की जानकारी देते हुए जबलपुर के एसपी संपत उपाध्याय ने बताया कि विवाद युवक और युवती के रिश्ते को लेकर हुआ था। दोनों परिवारों के बीच शुरू हुई बहस मारपीट और फिर हिंसा में बदल गई। एसपी ने बताया कि दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज कर लिए गए हैं। दोनों परिवारों के लोगों पर दंगा करने के साथ ही कानून की अन्य धाराओं के तहत 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एसपी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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