Fake police reached home in Raja Raghuvanshi murder case intention of cheating राजा रघुवंशी के घर पहुंचा नकली पुलिसवाला, खतरनाक था मकसद; लेकिन ऐसे खुल गई पोल, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Fake police reached home in Raja Raghuvanshi murder case intention of cheating

राजा रघुवंशी के घर पहुंचा नकली पुलिसवाला, खतरनाक था मकसद; लेकिन ऐसे खुल गई पोल

इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया मोड़ सामने आया है। राजा के घर एक नकली पुलिस वाला वर्दी पहनकर पहुंच गया। उसने खुद का टीआई बताया। जब परिवार को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरFri, 15 Aug 2025 12:17 PM
share Share
Follow Us on
राजा रघुवंशी के घर पहुंचा नकली पुलिसवाला, खतरनाक था मकसद; लेकिन ऐसे खुल गई पोल

इंदौर के चर्चित ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। गुरुवार देर रात खाकी वर्दी पहनकर, कंधे पर तीन स्टार लगाकर एक युवक राजा के घर पहुंचा और खुद को थाना प्रभारी (टीआई) बताने लगा। परिवार की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से उसकी पोल खुल गई।

देर रात घर पहुंचा नकली पुलिसकर्मी

राजा रघुवंशी के कैट रोड स्थित निवास पर गुरुवार रात एक युवक पहुंचा। वर्दी में आए इस व्यक्ति ने सबसे पहले राजा के पिता से बातचीत की और परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाने लगा। राजा की मां उमा रघुवंशी ने यह जानकारी अपने बेटों विपिन और सचिन को फोन पर दी। जैसे ही दोनों भाई घर पहुंचे, युवक ने खुद को राजा का पुराना दोस्त बताते हुए कहा कि वह राजस्थान का रहने वाला है और फिलहाल दिल्ली रेलवे पुलिस में तैनात है।

पहचान पत्र मांगते ही बदल गया रंग

विपिन को उस पर संदेह हुआ और उसने पहचान पत्र (आईडी) दिखाने को कहा। आरोपी ने एक आईडी दिखाई, लेकिन वह नकली लग रही थी। सवाल-जवाब बढ़ते ही युवक घबरा गया और बातों को घुमाने लगा। उसने यहां आने का कारण राजा की मौत का दुख साझा करना बताया।

परिवार ने तुरंत राजेंद्र नगर थाने को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को थाने ले गई। पूछताछ में उसकी पहचान बजरंग लाल जाट, निवासी रतनगढ़ (राजस्थान) के रूप में हुई। थाना प्रभारी नीरज बिरथरे के अनुसार, सख्ती से पूछने पर आरोपी ने कबूल किया कि वह न तो पुलिसकर्मी है और न ही रेलवे का कर्मचारी। वह सोशल मीडिया पर राजा की मौत की खबर देखकर परिवार को ठगने के इरादे से आया था।

पहले भी कर चुका है नकली पुलिसकर्मी बनकर वारदात

जांच में यह भी सामने आया कि बजरंग लाल पहले भी पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को ठगने की घटनाएं कर चुका है। इस बार उसने राजा रघुवंशी के परिवार को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन समय रहते उसका भांडा फूट गया।

(रिपोर्ट: हेमंत)

Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|