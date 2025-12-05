Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़explicit video of student was filmed and after extorting 2.5 lakh they leaked online, tension in Mandsaur MP
चाकू की नोक पर बनाया छात्रा का अश्लील वीडियो, ढाई लाख वसूलने के बाद भी कर दिया वायरल; MP में तनाव

संक्षेप:

Dec 05, 2025 04:47 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, मंदसौर, मध्य प्रदेश
मध्य्प्रदेश के मंदसौर जिले के शामगढ़ में 16 वर्षीय हिन्दू छात्रा का चाकू की नोक पर अश्लील वीडियो बनाने और फिर ढाई लाख रुपए लेने के बाद भी उसे वायरल करने का मामला सामने आया है। इस वारदात को दो नाबालिग मुस्लिम युवकों ने अंजाम दिया। जिसके बाद शहर में तनाव फैल गया। घटना के विरोध में गुस्साए लोगों ने शहर बंद करते हुए बड़ी संख्या में थाने के सामने प्रदर्शन किया और आरोपियों के मकान तोड़ने और तत्काल उनकी गिरफ्तारी की मांग की। जिसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रशासन ने आरोपियों के घर का नल का कनेक्शन काट दिया है और उनके मकान के अवैध हिस्से को गिराने की तैयारी करते हुए नगर पालिका की टीम ने उनके मकान की नपती करना शुरू कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपियों ने इस वारदात को बीते महीने उस वक्त अंजाम दिया, जब छात्रा घर में अकेली थी। उन्होंने चाकू की नोक पर उसे धमकाते हुए पहले तो उसका अश्लील वीडिया बना लिया, फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता से 5 लाख रुपए मांगे, जिसके बाद घबराए परिजनों ने उन्हें ढाई लाख रुपए दे भी दिए, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों ने छात्रा का वीडियो वायरल कर दिया। जिसके बाद परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए और शहर में तनाव फैल गया।

पुलिस ने बताया कि इस घटना को शामगढ़ की राव कॉलोनी में रहने वाले दो नाबालिग युवकों ने अंजाम दिया। उन्होंने 12वीं में पढ़ने वाली 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा को चाकू की नोक पर डराते हुए पहले तो अश्लील वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया। फिर इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता के परिवार से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। रुपए ना देने पर ब्लैकमेल करने और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी।

पिछले महीने दिया वारदात को अंजाम

शामगढ़ पुलिस के अनुसार आरोपी युवक पीड़िता का पुराना दोस्त था ओर 6 नवंबर को जब लड़की के घर पर कोई नहीं था, आरोपी चाकू लेकर पीड़िता के घर में घुस गया और चाकू की नोक पर धमकाते हुए पुराने फोटो वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद जबरन उसका अश्लील वीडियो बनाया। इसके बाद उससे ढाई लाख रुपए भी वसूले। लेकिन जब पीड़िता ने आगे पैसे देने से इनकार किया तो आरोपी ने गुरुवार को यह अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता ने इस बात की जानकारी परिजनों को दी और थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रिहान और बाबू के खिलाफ IPC की धाराओं, पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत गंभीर मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने दोनों नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार आरोपियों की धमकी से डरे परिवार ने पहले तो ढाई लाख रुपए नकद दे दिए, लेकिन पूरी रकम नहीं मिलने पर आरोपियों ने गुरुवार शाम को सोशल मीडिया पर वह वीडियो वायरल कर दिया। घटना से नगर में तनाव और भारी आक्रोश है। इसके चलते पूरा शामगढ़ नगर बंद है और पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। थाना चौराहे पर आक्रोशित लोगों ने घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। जिसके बाद सीतामऊ एसडीओपी दिनेश प्रजापति और गरोठ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमलता कुल ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया।

वीडियो वायरल होने पर फैला तनाव

गुरुवार रात वीडियो वायरल होने की खबर फैलते ही सैकड़ों लोगों ने शामगढ़ थाने का घेराव कर दिया और तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। शुक्रवार को हिंदू संगठनों के सक्रिय होने के बाद यह जनाक्रोश और बढ़ गया, जिसके बाद एहतियात के तौर पर पूरे शामगढ़ नगर को बंद करवा दिया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार को नगर में अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। नगर परिषद की ओर से आरोपियों के मकानों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नल कनेक्शन काट दिए गए हैं और मकान की नपती (नाप-जोख) की जा रही है। आक्रोशित लोग प्रशासन से आरोपियों के मकान तोड़ने और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

रिपोर्ट विजेन्द्र यादव

