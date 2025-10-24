क्या है कार्बाइड गन, 150 की देसी गन कैसे बनी MP में 300 लोगों की आंखों के लिए बड़ा खतरा

संक्षेप: मध्य प्रदेश में दिवाली के बाद कार्बाइड गन से 300 लोगों की आंखों में चोट आने के बाद हड़कंप मच गया है। इन 300 लोगों में कई लोगों को गंभीर चोट भी आई है। इस गन को चलाने के बाद जिन लोगों की आंखों में परेशानी हुई उनमें कई बच्चे भी शामिल थे। इसके अलावा 30 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है

मध्य प्रदेश में दिवाली के बाद कार्बाइड गन से 300 लोगों की आंखों में चोट आने के बाद हड़कंप मच गया है। इन 300 लोगों में कई लोगों को गंभीर चोट भी आई है। इस गन को चलाने के बाद जिन लोगों की आंखों में परेशानी हुई उनमें कई बच्चे भी शामिल थे। इसके अलावा 30 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। पुलिस ने

इस मामले में जानकारी देते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने बताया है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और लगभग सौ गन जब्त की गई हैं। विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और सभी को निर्देश दिया गया है कि विस्फोटक सामग्री की कोई भी अनाधिकृत बिक्री अवैध है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे बवाल की वजह कार्बाइड गन है जिसका इस्तेमाल किसान बंदरों और पक्षियों को भगाने के लिए करते हैं। कार्बाइड गन से होने वाला तेज धमाका खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली जानवरों, बंदरों और पक्षियों को डराने और भगाने में काफी असरदार होता है।

क्यों खतरनाक है ये गन? दरअसल कार्बाइड गन में कैल्शियम कार्बाइड, माचिस की तीलियों के सिरे और बारूद का मिश्रण होता है। जब इसमें पानी डाला जाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट करके एसिटिलीन गैस पैदा करता है। इस गैस और अन्य विस्फोटक सामग्री को जब चिंगार दी जाती है, तो एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके में सिर्फ जोरदार आवाज नहीं निकलती, बल्कि तेज गर्मी, जहरीली गैसें और उड़ने वाले कण जैसे पाइप के टूटे हुए टुकड़े या सामग्री के अंश हो सकते हैं, जो सीधे आंख और शरीर में घुसकर चोट पहुंचाते सकते हैं। कार्बाइड गन को ऑनलाइन 'पीवीसी मंकी रिपेलर गन' के रूप में बेचा जाता है। खुले बाजार में इसकी कीमत150 से 200 रुपए के बीच की है जहां इसे मनोरंजन की चीजों के तौर बेचा गया। वहीं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इसकी कीमत 500 से 2,000 तक हो सकती है।

दीपावली से दो सप्ताह पहले अधिकारियों ने इससे जुड़ी पहचान की और प्रतिबंध लगाए। सरकार ने इसकी बिक्री और इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि प्रतिबंध के बावजूद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कार्बाइड-आधारित तोपें बेची जाती रहीं। कुछ लोग इसे 'DIY असेंबली' या 'रेडी-टू-यूज़' यूनिट के रूप में बेचते हैं।

प्रशासन ने क्या की अपील प्रशासन ने जिले में प्रतिबंधित पटाखों और कार्बाइड गन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे कार्बाइड गन का उपयोग न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

एक गिरफ्तार इस बीच कार्बाइड पाइप गन के अवैध विक्रय और उपयोग पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस संबंध में 27 साल के मोहम्मद ताहा निवासी एहसान नगर, भोपाल के खिलाफ अपराध क्रमांक 890/25 दर्ज किया है। उसके खिलाफ धारा 4, 5, 9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं धारा 288 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत प्रकरण कायम किया गया है।

आरोपी के पास से पुलिस ने 10 किलो कार्बाइड और चार पाइप गन बरामद की हैं। जिले में लगातार चल रही छापामार कार्रवाई के दौरान अब तक कुल 55 कार्बाइड गन जब्त की गई हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की अवैध वस्तुओं की बिक्री और उपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।