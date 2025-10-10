ex pwd chief engineer flat lokayukt rain 26 lakh cash gold silver jwellery siezed भोपाल में पूर्व इंजीनियर के फ्लैट से मिला नोटों का पहाड़, करोड़ों का सोना-चांदी भी जब्त, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़ex pwd chief engineer flat lokayukt rain 26 lakh cash gold silver jwellery siezed

भोपाल में पूर्व इंजीनियर के फ्लैट से मिला नोटों का पहाड़, करोड़ों का सोना-चांदी भी जब्त

भोपाल में लोकायुक्त की छापेमारी में भारी मात्रा में कैश और सोने-चांदी के गहने जब्त किए गए हैं। इस छापे के दौरान लोकायुक्त को 2 किलो से ज्यादा सोना बरामद हुआ है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, भोपालFri, 10 Oct 2025 11:41 AM
share Share
Follow Us on
भोपाल में पूर्व इंजीनियर के फ्लैट से मिला नोटों का पहाड़, करोड़ों का सोना-चांदी भी जब्त

मध्य प्रदेश के भोपाल में लोकायुक्त की छापेमारी में बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। पूर्व पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर के घर छापे के दौरान लोकायुक्त ने 26 लाख रुपए कैश के साथ, सोना, चांदी, संपत्ति के कागजात और इन्वेस्टमेंट के कागज भी बरामद किए हैं। इसके अलावा लोकायुक्त ने भारी मात्रा में शहद और भी कई चीजें बरामद की हैं। लोकायुक्त का मानना है कि ये सभी संपत्तियां मेहरा ने अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार करके बनाया था।

छापे में क्या-क्या मिला

गुरुवार को मध्य प्रदेश के भोपाल में लोकायुक्त ने पूर्व पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनीयर के कई ठिकानों पर छापा मारा। चीफ इंजीनियर गोविंद प्रसाद मेहरा से जुड़े चार ठिकानों पर लोकायुक्त के छापों में लाखों रुपए कैश के साथ करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। भोपाल के फ्लैट से अधिकारियों को 26 लाख रुपए कैश, 2.64 किलो सोना, 5.5 किलो चांदी और एफडी के कागजात भी मिले हैं। इसके अलावा मेहरा के नर्मदापुरम वाले फार्महाउस से 17 टन शहद बरामद किया है। यहां अधिकारियों ने ट्रैक्टर, मछली फार्म, कॉटेज के साथ हाई टेक डिवाइस भी बरामद किए गए हैं। यहां मेहरा और उनके परिवार से जुड़ी चार लग्जरी कारें भी बरामद की गई हैं।

लोकायुक्त के छापे के दौरान अधिकारियों को गोविंदपुरा में मेहरा के बेटों की एक पीवीसी पाइप की फैक्ट्री भी मिली है। इस फैक्ट्री में अधिकारियों को कैश के साथ प्रॉपर्टी के कई कागजात मिले हैं। लोकायुक्त ने बताया कि छापे के दौरान मिली इन प्रॉपर्टीज को मेहरा के इंजीनियर रहने के दौरान भ्रष्टाचार कर कमाए गए पैसों से बनाया है। लोकायुक्त ने बताया कि छापेमारी काफी रात तक चली है।

Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|