भोपाल में पूर्व इंजीनियर के फ्लैट से मिला नोटों का पहाड़, करोड़ों का सोना-चांदी भी जब्त

भोपाल में लोकायुक्त की छापेमारी में भारी मात्रा में कैश और सोने-चांदी के गहने जब्त किए गए हैं। इस छापे के दौरान लोकायुक्त को 2 किलो से ज्यादा सोना बरामद हुआ है।

मध्य प्रदेश के भोपाल में लोकायुक्त की छापेमारी में बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। पूर्व पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर के घर छापे के दौरान लोकायुक्त ने 26 लाख रुपए कैश के साथ, सोना, चांदी, संपत्ति के कागजात और इन्वेस्टमेंट के कागज भी बरामद किए हैं। इसके अलावा लोकायुक्त ने भारी मात्रा में शहद और भी कई चीजें बरामद की हैं। लोकायुक्त का मानना है कि ये सभी संपत्तियां मेहरा ने अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार करके बनाया था।

छापे में क्या-क्या मिला गुरुवार को मध्य प्रदेश के भोपाल में लोकायुक्त ने पूर्व पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनीयर के कई ठिकानों पर छापा मारा। चीफ इंजीनियर गोविंद प्रसाद मेहरा से जुड़े चार ठिकानों पर लोकायुक्त के छापों में लाखों रुपए कैश के साथ करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। भोपाल के फ्लैट से अधिकारियों को 26 लाख रुपए कैश, 2.64 किलो सोना, 5.5 किलो चांदी और एफडी के कागजात भी मिले हैं। इसके अलावा मेहरा के नर्मदापुरम वाले फार्महाउस से 17 टन शहद बरामद किया है। यहां अधिकारियों ने ट्रैक्टर, मछली फार्म, कॉटेज के साथ हाई टेक डिवाइस भी बरामद किए गए हैं। यहां मेहरा और उनके परिवार से जुड़ी चार लग्जरी कारें भी बरामद की गई हैं।