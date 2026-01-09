Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Ex madhya Pradesh minister bala bachchan daughter daughter killed in Indore accident inside story
MP के पूर्व गृहमंत्री की बेटी की सड़क हादसे में मौत: एक्सिडेंट के समय आखिर हुआ क्या था?

संक्षेप:

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) कृष्णलाल चंदानी ने पत्रकारों को बताया कि गाड़ी चलाते समय प्रखर ने शराब पी रखी थी। माना जा रहा है कि गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड से चल रही थी।

Jan 09, 2026 05:09 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के बायपास पर रालामंडल के पास दर्दनाक हादसे में मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा बच्चन समेत दो लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक युवती घायल है जिनका इलाज चल रहा है। सभी कोको फॉर्म से पार्टी करके लौट रहे थे। मृतकों की उम्र लगभग 24 से 25 वर्ष के बीच थी।

कौन चला रहा था गाड़ी?

प्रेरणा के अलावा अन्य दो मृतकों की पहचान राज्य कांग्रेस प्रवक्ता आनंद कसलीवाल के बेटे प्रखर कसलीवाल और ट्रांसपोर्टर मनसिंधु के रूप में हुई है। घायल लड़की का नाम अनुष्का राठी है। पुलिस ने बताया कि प्रखर का जन्मदिन मनाकर लौटते समय कार ट्रक में जा घुसी थी। डिप्टी पुलिस कमिश्नर कृष्ण लाल चंदानी ने बताया, ‘प्रखर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, जिससे उसने कथित तौर पर गाड़ी से कंट्रोल खो दिया और गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। प्रेरणा, प्रखर और मनसिंधु की मौके पर ही मौत हो गई। अनुष्का को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया।’

प्रेरणा सिविल सर्विसेज परीक्षाओं की तैयारी कर रही थीं।

जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे

उन्होंने बताया कि चारों महू में प्रखर कसलीवाल का जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे, तभी सुबह करीब 5 बजकर 15 मिनट में उनकी कार ट्रक से टकरा गई। प्रेरणा सिविल सर्विसेज परीक्षाओं की तैयारी कर रही थीं। पुलिस ने बताया कि जांच चल रही है और ट्रक ड्राइवर पुलिस हिरासत में है, दुर्घटना की असल वजह का पता लगाया जा रहा है।'

कितनी थी कार की स्पीड?

मामले पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) कृष्णलाल चंदानी ने पत्रकारों को बताया कि गाड़ी चलाते समय प्रखर ने शराब पी रखी थी। माना जा रहा है कि गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड से चल रही थी। कार से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। यह भी पता चला है कि एक्सीडेंट से पहले कार में सवार लोगों ने कोको फॉर्म में पार्टी की थी।'

